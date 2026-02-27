Rio - Xamã fará um show show gratuito no Parque Oeste, em Campo Grande, na Zona Oeste, no dia 12 de março, a partir das 19h, para dar início a "Turnê Xamã 2026". A apresentação terá participações especiais de artistas como Duquesa, Major RD, Chris, Btrem, Gta, Nochica, Guerr44 e Wescritor.
No palco, o cantor, que interpreta Bagdá em "Três Graças", apresentará músicas de "Fragmentado", projeto lançado em maio de 2025, além de sucessos que marcaram diferentes fases de sua carreira e se tornaram favoritos do público. Com 25 faixas inéditas, o projeto percorre hip hop, MPB, rock e poesia, oferecendo um retrato íntimo e urbano de sua trajetória.
Após a estreia em Campo Grande, a turnê percorrerá o país até setembro, com passagens confirmadas por Porto Alegre e Santa Maria (RS), Curitiba e Maringá (PR), Joinville e Florianópolis (SC), São Paulo, Campinas, Ribeirão Preto, Bauru e São José dos Campos (SP), Cabo Frio (RJ), Juiz de Fora e Belo Horizonte (MG), Aracati e Fortaleza (CE), Recife (PE), Natal (RN), Aracaju (SE), Salvador e Paulo Afonso (BA), Brasília (DF), Goiânia (GO), Belém (PA), São Luís (MA), Maceió (AL), João Pessoa (PB), Manaus (AM) e Teresina (PI). As datas serão divulgadas em breve.