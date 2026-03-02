Luan SantanaReprodução de vídeo
Luan Santana anuncia show da turnê 'Registro Histórico' no Parque Olímpico
Apresentação acontecerá no dia 16 de maio
Sara Sarres interpreta a princesa Diana em espetáculo no Rio
Atriz fala sobre a responsabilidade de dar vida à Lady Di e processo de estudos e caracterização
Patati Patatá Circo Show chega a Zona Norte: 'Muitas interações e músicas'
Dupla de palhaços elogia público carioca: 'A gente sente o amor desde o primeiro aplauso'
Xamã inicia nova turnê com show gratuito no Parque Oeste
Apresentação acontece no dia 12 de março, a partir das 19h
Programação tem 'ressaca do Monobloco', festa Ploc, monólogo de Susana Vieira e mais
Roteiro também conta várias opções gratuitas de diversão; confira
Espetáculo 'Adorável Trapalhão – O Musical' celebra a vida e obra de Renato Aragão
Humorista de 91 anos faz participação especial na produção, que estreia nesta quinta-feira (26), no Teatro Sesc Ginástico, no Centro