Luan SantanaReprodução de vídeo

Publicado 02/03/2026 10:06

Rio - Luan Santana fará um show do projeto "Registro Histórico" no Parque Olímpico, na Zona Sudoeste do Rio, no dia 16 de maio. O anúncio foi feito pelo próprio cantor, dono de sucessos como "Meteoro", "Dia, Lugar e Hora" e "Tudo Que Você Quiser", no Instagram, neste domingo (1º).

"Rio de Janeiro, eu sempre digo que existem lugares que fazem parte da nossa história e o Rio, com certeza, é um deles para mim. Quantas vezes a gente já se encontrou aqui? Quantas músicas vocês já cantaram comigo? Quantos momentos ficaram guardados para sempre? E agora eu volto para viver algo ainda mais especial", afirmou Luan.

"O 'Registro Histórico' é exatamente isso: é olhar para tudo que a gente já construiu juntos até aqui, reviver lembranças e criar novas histórias lado a lado. Dia 16 de maio no Parque Olímpico, eu quero viver mais uma noite com vocês, daquelas que a gente leva para a vida inteira. Porque no fim das contas, histórias boas a gente vive ao vivo. Te espero, Rio", completou.

A data das vendas e o valor dos ingressos serão informados em breve.