Sara Sarres interpreta princesa Diana em musicalCarlos Costa / Divulgação

Publicado 01/03/2026 05:00

Rio - Uma das grandes referências do teatro musical brasileiro, Sara Sarres é a protagonista do espetáculo "Diana - A Princesa do Povo", em cartaz no Teatro Multiplan, na Zona Sudoeste. A produção aborda a humanidade, complexidade e força de Lady Di, que foi casada com príncipe Charles. Eles tiveram dois filhos, William e Harry, e se divorciaram na década de 1990. Muito assediada por paparazzis, a princesa morreu em 1997 após sofrer um acidente de carro em Paris.

"Dar vida à Diana é uma responsabilidade imensa e, ao mesmo tempo, um privilégio artístico muito profundo. Ela não é uma personagem distante no tempo, é uma figura que ainda habita a memória afetiva de muitas pessoas. Foi uma mulher acompanhada diariamente pelo mundo, observada em cada gesto, em cada silêncio. E isso a torna ainda mais desafiadora de interpretar. O meu intuito não é imitá-la, mas revelar a humanidade por trás do ícone. E isso exige pesquisa cuidadosa, escuta atenta, delicadeza e, acima de tudo, verdade", comenta Sara.

A atriz recorda que cresceu vendo imagens de Lady Di nos jornais e na televisão. "Lembro muito do impacto da cobertura midiática e da comoção mundial quando ela faleceu. Então existe uma memória coletiva que me acompanha desde jovem", comenta.

O processo de preparação para o papel foi intenso, de acordo com a artista. "Mergulhei em entrevistas, registros históricos, documentários, séries, filmes e relatos de pessoas próximas. Estudei sua postura, sua voz, seu ritmo de fala, seu olhar. Como fonoaudióloga, foi muito interessante observar a musicalidade da voz dela, aquela suavidade que parecia frágil, mas que carregava muita intenção e propósito. E como atriz, me concentrei principalmente na jornada emocional: da menina de 19 anos à mulher que aprende a ocupar o próprio espaço e fez a diferença no mundo".

Nos estudos sobre a Diana, Sara se surpreendeu com o quanto a realeza entendia o poder da imagem e da comunicação. "Muitas vezes ela é retratada apenas como vítima do sistema, mas ao estudar mais profundamente, percebi que ela também era muito consciente e inteligente. A campanha contra as minas terrestres, por exemplo, mostra uma Diana estrategicamente posicionada. Ela sabia que sua presença gerava impacto internacional. Isso trouxe uma camada de força e maturidade para a minha interpretação".

O momento em que a atriz se viu caracterizada pela primeira vez como a princesa foi emocionante. "Quando vi o figurino completo, o cabelo, a maquiagem, houve um segundo de silêncio interno. Mas logo depois veio uma consciência muito clara: não basta parecer, é preciso ser verdadeira. A semelhança estética ajuda o público a entrar na narrativa, mas o que realmente importa é transmitir a essência. E isso é sempre o maior compromisso", reforça ela, que aponta as características em comum com Diana.

"A maternidade é, sem dúvida, o ponto de maior conexão para mim. Diana era uma mãe extremamente presente, afetiva, protetora. Ela fazia questão de abraçar, de tocar, de olhar nos olhos dos filhos. Dentro de uma estrutura tão rígida, isso era quase um ato de coragem. Como mãe, eu compreendo profundamente esse amor que não negocia. Esse impulso de proteger, de acolher, de querer que seus filhos cresçam emocionalmente seguros, mesmo quando o mundo ao redor parece instável".

No espetáculo, Claudio Lins interpreta o Príncipe Charles, Simone Centurione dá vida à Rainha Elizabeth, e Giselle De Prattes é a Camilla Parker Bowles. "É um privilégio enorme dividir o palco com eles. São artistas brilhantes e muito generosos. Mesmo sendo a primeira vez que trabalhamos juntos, existe uma parceria muito bonita se construindo. Em cena, vivemos conflitos intensos, emoções à flor da pele, embates dramáticos fortes. Mas, na coxia, o clima é completamente diferente: é leveza e alegria. E isso se estende ao elenco completo, equipe técnica e criativa. Costumo dizer que vivemos grandes tempestades sob os refletores e um palácio muito feliz atrás da cortina. Como deve sempre ser", afirma a artista.

Sara adianta que o público que for prestigiar o musical pode esperar diversão, intensidade e muita emoção. "Todas as músicas são uma homenagem às canções favoritas da Diana. Então você sai do espetáculo com uma sensação que conhece todas as músicas. Fora que vale ressaltar que o espetáculo não é apenas sobre realeza, é sobre identidade, amor, expectativa e transformação. É sobre uma mulher tentando existir dentro de um sistema muito rígido e se fazendo ouvir. Acredito que o público vai se reconhecer. Porque, no fundo, todos nós já tentamos corresponder a expectativas externas enquanto buscávamos preservar quem somos".



Serviço:

"Diana - A Princesa do Povo"

Sexta-feira, às 20h; Sábado às 16h e 20h, Domingo às 15h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Shopping VillageMall - Avenida das Américas, 3900 - Piso SS1, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 125