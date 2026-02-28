Patati Patatá Circo Show chega ao Rio - Divulgação

Patati Patatá Circo Show chega ao RioDivulgação

Publicado 28/02/2026 05:00

Rio - Se você quer sorrir e brincar, o Patati Patatá Circo Show chega ao estacionamento do Shopping Nova América, em Del Castilho, nesta sexta-feira (27), após conquistar mais de 3,5 milhões de pessoas em todo o Brasil. Com uma mistura de números circenses e canções de sucesso da dupla de palhaços, o espetáculo, que custa a partir de R$ 35, promete agradar toda a família.

"Tem malabares, acrobacias, números musicais…", lista Patatá. "E muitas interações e músicas que todo mundo ama cantar junto", complementa Patati. Os dois, então, adiantam se terá alguma novidade nesta temporada do circo, que tem previsão de ficar na Zona Norte até o fim de abril. "Sempre tem surpresas!", garante Patati. "Novos momentos, novas brincadeiras…", destaca Patatá.

Com mais de 11 bilhões de visualizações no YouTube, os palhaços convidam o público a acompanhar de pertinho as aventuras deles e se divertir ao som de músicas como "A Vida é Bela", "Amigos do Coração", "A Dança do Macaco", "Vem Danças", "A Dança do Lôro" e mais. A presença dos personagens Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo fará com que a diversão fique ainda mais completa para os pequenos.

"Eles deixam o espetáculo ainda mais mágico e divertido", afirma Patatá. Para Patati, levar a alegria para a garotada é emocionante. "Ver o sorriso das crianças é o nosso maior prêmio". Eles, inclusive, elogiam o público carioca. "Eles recebem a gente com muito carinho, muita alegria e muita energia!", comenta Patatá. "É uma troca linda. A gente sente o amor desde o primeiro aplauso", reforça Patati.

Os palhaços, por fim, entregam se há a possibilidade deles se apresentarem em outras áreas do Rio. "Sempre que possível, queremos levar o espetáculo para mais famílias", diz Patati. "Onde tiver criança sorrindo, a gente quer estar!", acrescenta Patatá.

Serviço:



Patati Patatá Circo Show

Sexta, às 19h30; sábado, domingos e feriado: 14h30, 17h e às 19h30

Local: Estacionamento do Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho, Rio de Janeiro/RJ

Ingressos:

Camarotes: R$ 160 (inteira) / R$ 80 (meia)

Cadeira VIP Central: R$ 120 (inteira) / R$ 60 (meia)

Cadeira VIP Lateral: R$ 100 (inteira) / R$ 50 (meia)

Cadeira Central: R$ 80 (inteira) / R$ 40 (meia)

Cadeira Lateral: R$ 70 (inteira) / R$ 35 (meia)