Alceu Valença estreia turnê no Rio e celebra 80 anos: Eu vivo na embolada do tempoRodrigo Mazuco/Divulgação/PECK
Apesar do marco simbólico das oito décadas, Alceu garante que a celebração não muda muito sua rotina. "Eu sempre estou na estrada, viajando daqui para lá. Mas é bom porque, pela primeira vez, eu comemoro alguma coisa. Nunca deixei de fazer show por causa de aniversário", aponta o artista.
Com o humor característico, ele resume a sensação dessa nova fase: "Eu vivo na embolada do tempo, meu amor. Presente, passado e futuro tudo ao mesmo tempo".
A ideia da turnê surgiu como uma forma de celebrar a data especial, com um espetáculo que percorre diferentes momentos da carreira do músico. O roteiro, preparado meses antes da estreia e já ensaiado em Recife com sua banda, apresenta um repertório que atravessa décadas. "É quase um show cronológico. Eu começo com músicas da década de 70 e vou passando pelos anos 80, 90, 2000, até chegar agora em 2026".
Entre as canções que devem aparecer no espetáculo estão sucessos que marcaram gerações, como "Tropicana", "Coração Bobo", "Como Dois Animais", "Anunciação" e "Belle de Jour".
Para Alceu, o fato de essas músicas continuarem conquistando novos ouvintes é algo curioso até hoje. "Viraram umas músicas mágicas. Tem muita criança cantando 'Anunciação'. As mães me mostram vídeos dos filhos ouvindo a música, cantando. Deu viral entre as crianças também", comenta.
O show também aposta em uma experiência visual elaborada, com projeções no telão que dialogam com as diferentes fases da obra do artista. Além disso, a sonoridade característica de Alceu — definida por Luiz Gonzaga como uma 'banda de pífanos elétrica' — ganha destaque no palco, com a mistura de instrumentos tradicionais do Nordeste e elementos contemporâneos.
No espetáculo, o cantor reúne as múltiplas influências que moldaram sua música ao longo da vida. "Eu sou do baião, do xote, do maracatu, do frevo, do caboclinho… minha música junta tudo isso", lista.
Paixão pelo palco segue a mesma
Mesmo após tantas décadas de carreira, o entusiasmo pelo palco continua sendo o mesmo. O artista lembra que tudo começou ainda na infância, quando participou de um festival em sua cidade natal. "Eu perdi, mas adorei o palco, adorei os aplausos. Cheguei a dar cambalhotas no palco", recorda. Desde então, a motivação segue intacta. "Tudo que me motivou na primeira vez que subi ao palco é a mesma coisa até hoje".
No Rio de Janeiro, o público poderá conferir esse passeio musical acompanhado pela banda formada por Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas), além das participações de Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão). Os ingressos para a apresentação já estão à venda, com valores a partir de R$ 70.
Além de Alceu Valença, o Rio recebe outros shows entre sexta-feira (13) e domingo (15). Tem Alexandre Pires no Espaço Hall, Guilherme Arantes, no Vivo Rio, e Renato da Rocinha, na Feijoada do Cacique de Ramos, em Olaria. Se a ideia é curtir com a criançada, a dica é conferir a apresentação dos bonecos da Maria Clara e JP, no Qualistage.
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 100
Raya
Participações especiais: Ney Matogrosso, Sacha Amback, Matu Miranda e João Matuano
Sexta-feira, às 20h
Local: Acaso Cultural
Endereço: Rua Vicente de Souza, 16, Botafogo
Ingresso: a partir de R$ 55
O Xaxadinho + Tocaia
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingressos: a partir de R$ 70
Alexandre Pires – “Pagonejo Bão”
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 40
IRA! – Turnê “Acústico 20 Anos”
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca (Via Parque)
Ingresso: a partir de R$ 80
Rodriguinho e o grupo Tá na Mente
Sexta-feira, a partir das 22h
Local: Via Music Hall
Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingresso: a partir de R$ 30
Chininha e convidados
Sábado, a partir das 14h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica
Ingresso: a partir de R$ 55
Alceu Valença
Sábado, a partir das 19h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica
Ingresso: a partir de R$ 70
Guilherme Arantes – “50 Anos de Luz”
Sábado, a partir das 20h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 110
Renato da Rocinha - Feijoada do Cacique de Ramos
Domingo, a partir das 13h
Local: Quadra do Cacique de Ramos
Endereço: Rua Uranos, 1326 – Olaria
Ingresso: Grátis - prato de feijoada custa R$ 35
Maria Clara e JP – Show infantil
Domingo, a partir das 15h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca (Via Parque)
Ingresso: a partir de R$ 60