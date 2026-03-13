Alceu Valença estreia turnê no Rio e celebra 80 anos: Eu vivo na embolada do tempo - Rodrigo Mazuco/Divulgação/PECK

Alceu Valença estreia turnê no Rio e celebra 80 anos: Eu vivo na embolada do tempoRodrigo Mazuco/Divulgação/PECK

Publicado 13/03/2026 05:00

Rio - O cantor e compositor Alceu Valença estreia neste sábado (14), na Farmasi Arena, na Barra Olímpica, a turnê "Alceu Valença 80 Girassóis", que celebra seus 80 anos de vida e mais de cinco décadas de trajetória artística. O show marca o início de uma série de apresentações do artista pelo Brasil, que também passará por cidades como São Paulo, Salvador, Florianópolis, Curitiba, Brasília, Recife, Fortaleza, Belém e Belo Horizonte, e pela Europa.

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Apesar do marco simbólico das oito décadas, Alceu garante que a celebração não muda muito sua rotina. "Eu sempre estou na estrada, viajando daqui para lá. Mas é bom porque, pela primeira vez, eu comemoro alguma coisa. Nunca deixei de fazer show por causa de aniversário", aponta o artista.



Com o humor característico, ele resume a sensação dessa nova fase: "Eu vivo na embolada do tempo, meu amor. Presente, passado e futuro tudo ao mesmo tempo".



A ideia da turnê surgiu como uma forma de celebrar a data especial, com um espetáculo que percorre diferentes momentos da carreira do músico. O roteiro, preparado meses antes da estreia e já ensaiado em Recife com sua banda, apresenta um repertório que atravessa décadas. "É quase um show cronológico. Eu começo com músicas da década de 70 e vou passando pelos anos 80, 90, 2000, até chegar agora em 2026".



Entre as canções que devem aparecer no espetáculo estão sucessos que marcaram gerações, como "Tropicana", "Coração Bobo", "Como Dois Animais", "Anunciação" e "Belle de Jour".



Para Alceu, o fato de essas músicas continuarem conquistando novos ouvintes é algo curioso até hoje. "Viraram umas músicas mágicas. Tem muita criança cantando 'Anunciação'. As mães me mostram vídeos dos filhos ouvindo a música, cantando. Deu viral entre as crianças também", comenta.



O show também aposta em uma experiência visual elaborada, com projeções no telão que dialogam com as diferentes fases da obra do artista. Além disso, a sonoridade característica de Alceu — definida por Luiz Gonzaga como uma 'banda de pífanos elétrica' — ganha destaque no palco, com a mistura de instrumentos tradicionais do Nordeste e elementos contemporâneos.



No espetáculo, o cantor reúne as múltiplas influências que moldaram sua música ao longo da vida. "Eu sou do baião, do xote, do maracatu, do frevo, do caboclinho… minha música junta tudo isso", lista. Apesar do marco simbólico das oito décadas, Alceu garante que a celebração não muda muito sua rotina. "Eu sempre estou na estrada, viajando daqui para lá. Mas é bom porque, pela primeira vez, eu comemoro alguma coisa. Nunca deixei de fazer show por causa de aniversário", aponta o artista.Com o humor característico, ele resume a sensação dessa nova fase: "Eu vivo na embolada do tempo, meu amor. Presente, passado e futuro tudo ao mesmo tempo".A ideia da turnê surgiu como uma forma de celebrar a data especial, com um espetáculo que percorre diferentes momentos da carreira do músico. O roteiro, preparado meses antes da estreia e já ensaiado em Recife com sua banda, apresenta um repertório que atravessa décadas. "É quase um show cronológico. Eu começo com músicas da década de 70 e vou passando pelos anos 80, 90, 2000, até chegar agora em 2026".Entre as canções que devem aparecer no espetáculo estão sucessos que marcaram gerações, como "Tropicana", "Coração Bobo", "Como Dois Animais", "Anunciação" e "Belle de Jour".Para Alceu, o fato de essas músicas continuarem conquistando novos ouvintes é algo curioso até hoje. "Viraram umas músicas mágicas. Tem muita criança cantando 'Anunciação'. As mães me mostram vídeos dos filhos ouvindo a música, cantando. Deu viral entre as crianças também", comenta.O show também aposta em uma experiência visual elaborada, com projeções no telão que dialogam com as diferentes fases da obra do artista. Além disso, a sonoridade característica de Alceu — definida por Luiz Gonzaga como uma 'banda de pífanos elétrica' — ganha destaque no palco, com a mistura de instrumentos tradicionais do Nordeste e elementos contemporâneos.No espetáculo, o cantor reúne as múltiplas influências que moldaram sua música ao longo da vida. "Eu sou do baião, do xote, do maracatu, do frevo, do caboclinho… minha música junta tudo isso", lista.

Essa diversidade tem raízes em sua infância em Pernambuco. Nascido em São Bento do Una e criado também no Recife, Alceu cresceu cercado por diferentes manifestações culturais. "Quando era menino, tinha muito rádio. Depois absorvi a cultura do sertão profundo e também a do carnaval, porque eu morava numa rua por onde passavam blocos carnavalescos", lembra.



Paixão pelo palco segue a mesma



Mesmo após tantas décadas de carreira, o entusiasmo pelo palco continua sendo o mesmo. O artista lembra que tudo começou ainda na infância, quando participou de um festival em sua cidade natal. "Eu perdi, mas adorei o palco, adorei os aplausos. Cheguei a dar cambalhotas no palco", recorda. Desde então, a motivação segue intacta. "Tudo que me motivou na primeira vez que subi ao palco é a mesma coisa até hoje".



No Rio de Janeiro, o público poderá conferir esse passeio musical acompanhado pela banda formada por Tovinho (teclados e direção musical), Cássio Cunha (bateria), Zi Ferreira (guitarra), Nando Barreto (baixo), André Julião (sanfona) e Costinha (flautas), além das participações de Lui Coimbra (violas e violoncelo) e Natalia Mitre (percussão). Os ingressos para a apresentação já estão à venda, com valores a partir de R$ 70.

Outros shows no Rio neste fim de semana



Além de Alceu Valença, o Rio recebe outros shows entre sexta-feira (13) e domingo (15). Tem Alexandre Pires no Espaço Hall, Guilherme Arantes, no Vivo Rio, e Renato da Rocinha, na Feijoada do Cacique de Ramos, em Olaria. Se a ideia é curtir com a criançada, a dica é conferir a apresentação dos bonecos da Maria Clara e JP, no Qualistage.

Confira abaixo:

Cláudia Leitte – Turnê “Intemporal”

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 100



Raya

Participações especiais: Ney Matogrosso, Sacha Amback, Matu Miranda e João Matuano

Sexta-feira, às 20h

Local: Acaso Cultural

Endereço: Rua Vicente de Souza, 16, Botafogo

Ingresso: a partir de R$ 55



O Xaxadinho + Tocaia

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingressos: a partir de R$ 70



Alexandre Pires – “Pagonejo Bão”

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 40



IRA! – Turnê “Acústico 20 Anos”

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca (Via Parque)

Ingresso: a partir de R$ 80



Rodriguinho e o grupo Tá na Mente

Sexta-feira, a partir das 22h

Local: Via Music Hall

Endereço: Rod. Pres. Dutra, 4200 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingresso: a partir de R$ 30



Chininha e convidados

Sábado, a partir das 14h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica

Ingresso: a partir de R$ 55



Alceu Valença

Sábado, a partir das 19h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica

Ingresso: a partir de R$ 70



Guilherme Arantes – “50 Anos de Luz”

Sábado, a partir das 20h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 110



Renato da Rocinha - Feijoada do Cacique de Ramos

Domingo, a partir das 13h

Local: Quadra do Cacique de Ramos

Endereço: Rua Uranos, 1326 – Olaria

Ingresso: Grátis - prato de feijoada custa R$ 35



Maria Clara e JP – Show infantil

Domingo, a partir das 15h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca (Via Parque)

Ingresso: a partir de R$ 60