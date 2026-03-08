Espetáculo Ainda Não é composto por 23 mulheres; entre elas está Valéria Brito, de 56 anos - Divulgação

Publicado 08/03/2026 05:00

Rio - Com 23 mulheres, de 40 a 60 anos, o espetáculo de dança "Ainda Não!", em cartaz na Cidade das Artes, na Barra da Tijuca, até o próximo domingo (15), com ingressos a partir de R$ 30, celebra a potência feminina, a liberdade, os corpos diversos e propõe uma reflexão contra o etarismo. Dirigido e coreografado por Caio Nunes, o manifesto conduz o público através de imagens de forte impacto e coreografias potentes.

Bailarina profissional, Valéria Brito, de 56 anos, integra o elenco do espetáculo e diz como assuntos retratados na produção sensibilizam o público. "De forma muito verdadeira. Abordamos o empoderamento feminino, o sentimento dessas mulheres maduras, que viveram e vivem da dança, essa arte que salva, transforma e renova".

De acordo com a artista, a produção promove reflexões, principalmente, em meio à comemoração do Dia Internacional da Mulher, celebrado neste domingo (8). "A mulher pode ser quem ela quiser independente da idade. Podemos dançar, e essa dança vai muito além da técnica ou de corpos, ela traduz a maturidade que todas nós vamos passar em cena", diz. "A mensagem que a gente quer deixar é que 'ainda não' e talvez nunca seja o tempo de parar, porque ainda temos muito a viver, a sorrir, a chorar, nos emocionar, a dançar. Somos muito intensas e vivas", acrescenta.

O entrosamento das bailarinas vai além dos palcos. "Nós temos dois núcleos, do Rio, do qual eu faço parte, e o núcleo de Niterói. Esses núcleos, em alguns momentos do espetáculo se conectam, e é lindo. Tenho uma ótima relação com todas", comemora Valéria.

Professora de dança, diretora e coreógrafa, a profissional conta que "vive para dançar e dança para viver". Para ela, estar em cartaz neste manifesto é como resgatar sua essência. "Por mais que eu dance e me apresente com meus grupos, é diferente a gente estar em uma companhia onde a gente volta a se ver, se reconhecer como bailarina e pode mostrar que realmente 'ainda não' é tempo de parar".