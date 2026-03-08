Espetáculo Ainda Não é composto por 23 mulheres; entre elas está Valéria Brito, de 56 anosDivulgação
Espetáculo de dança 'Ainda Não' aborda etarismo e liberdade na Barra da Tijuca
Bailarina Valéria Brito adianta que manifesto promove reflexões em meio às comemorações do Dia da Mulher
André Dale, George Sauma e Leandro Soares reestreiam ‘A Coisa’ no Rio: 'Comédia surreal'
Trio de atores e diretores está em cartaz no teatro Gláucio Gill, em Copacabana
Fim de semana tem show de Jorge Aragão, rodas de samba e mais; confira
Roteiro inclui apresentações internacionais, espetáculos, exposições e exibição de filme
Djavan confirma terceiro show de turnê comemorativa no Rio
Cantor se apresenta na Farmasi Arena nos dias 1º, 2 e 8 de agosto
Luan Santana anuncia show da turnê 'Registro Histórico' no Parque Olímpico
Apresentação acontecerá no dia 16 de maio
Sara Sarres interpreta a princesa Diana em espetáculo no Rio
Atriz fala sobre a responsabilidade de dar vida à Lady Di e processo de estudos e caracterização