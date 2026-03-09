Claudia Leitte - Nara Fassi / Divulgação

Publicado 09/03/2026

Rio - Depois de enfrentar uma maratona carnavalesca, Claudia Leitte chega ao Rio com a turnê "Intemporal", em formato mais intimista, na próxima sexta-feira (13). A apresentação acontecerá no Vivo Rio, na Zona Sul, e proporcionará ao público uma troca ainda mais profunda com a cantora. No palco, a artista revisitará sucessos da carreira, canções nacionais e internacionais consagradas na voz de outros artistas e convidará os fãs a viverem momentos únicos.

"Continuo sendo a Claudia do trio elétrico, da explosão do Carnaval, isso faz parte de mim. Mas em 'Intemporal' busco outro tipo de encontro. No Rio, essa troca ganha uma energia muito especial, porque é uma cidade que vibra cultura e música. No formato intimista, eu consigo olhar nos olhos das pessoas, sentir o que cada um está vivendo ali. É um show que acontece na troca. Nesse show os fãs me enxergam e me atravessam de uma forma mais profunda, é uma conexão gostosa de sentir", afirma Claudia.

A artista conta que este projeto é "quase um diário aberto em forma de canção", já que marca um momento pessoal e reflexivo dela, e revela como é resgatar essa fase de sua vida no show. "O disco 'Intemporal', que dá origem a essa turnê, nasceu de um período em que precisei olhar para dentro. A pandemia foi um convite ao silêncio e ao autoconhecimento, e a música foi meu alicerce. É emocionante porque reconheço ali a mulher que amadureceu, que aprendeu a valorizar mais os encontros reais e a própria saúde mental", diz.

"E meu objetivo com essa tour é poder compartilhar desse sentimento com o público, é cantar olhando no olho das pessoas, tocá-las - digo fisicamente mesmo! Começo o show pelo meio das pessoas, cantar músicas minhas e de outros artistas, nacionais e internacionais, que tocam o coração da gente, ativam memórias que, muitas vezes, nem nos recordamos mais. É uma conexão diferente do carnaval, e é muito massa!", acrescenta.

O espetáculo promete ser emocionante. "Sempre falo que meus shows são únicos, nenhum é igual ao outro. Podemos dizer que o momento mais especial vai da forma como cada um se encontra nesse show. Sempre existe aquele instante em que eu paro, olho em volta e sinto que estamos todos respirando a mesma emoção. Esse é o auge pra mim. O repertório é definido com base em cada cidade. A gente faz uma pesquisa de artistas locais também para convidá-los. Estou ansiosa para essa apresentação no Rio".

Natural de São Gonçalo, na região metropolitana, Claudia expressa seu amor pelo público carioca. "A energia carioca é maravilhosa. O público é intenso, canta alto, se entrega, sempre me senti muito abraçada aqui. Iniciei a minha carreira solo em Copacabana, em 2008, para uma multidão que jamais imaginei que apareceria alí naquele dia, então sempre vou ter esse carinho especial e alegria por retornar ao Rio. É uma cidade que faz parte da minha vida e tenho muito orgulho disso".



Trajetória artística

Neste ano, a loira comemora 25 anos de carreira . "É um quarto de século vivendo profissionalmente desse amor pela música, sentimento esse amor dos meus fãs", reage à artista. E ao longo desta trajetória profissional, Claudia enfrentou de elogios à críticas. A cantora, que integrou a banda Babado Novo entre 2000 e 2007, diz como consegue lidar com os altos e baixos da profissão sem perder a essência.



"Todo mundo é criticado, é impossível agradar a todos… e está tudo bem. O que me mantém firme é saber quem eu sou, quais são meus valores e o porquê eu comecei. A maturidade me trouxe mais serenidade. E 'Intemporal' vem desse lugar de reflexão, um show que mostra esse processo de amadurecimento, de olhar pra dentro de si mesmo. Entre ouvir críticas, ou ver ondas de internet que aparecem e somem na mesma velocidade, eu opto por ouvir música e por ver arte", comenta.

Família



A cantora é mamãe de Davi, de 17 anos, Rafael, de 13, e Bela, de 6, frutos do relacionamento com Marcio Pedreira. Os dois são casados desde 2017. "A minha família é minha base. É onde eu recarrego minhas energias, onde eu encontro equilíbrio. Somos uma família como qualquer outra. Nós nos amamos, conversamos, às vezes de forma um pouco mais à flor da pele... mas sempre unidos e do lado um do outro. Sobre meus filhos, eles são sensacionais. Sou doida de amor por eles, sou uma mãe muito coruja! Eles cresceram bem rápido e até eu me surpreendo. Mas, no fim das contas, tudo isso - carreira, palco, família - faz parte da mesma mulher. E hoje eu consigo viver esses papéis com mais consciência e gratidão".