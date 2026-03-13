Alcione participa de bate-papo gratuito no Rio - Divulgação

Alcione participa de bate-papo gratuito no RioDivulgação

Publicado 13/03/2026 15:09

Rio - Alcione, de 78 anos, vai participar de um bate-papo gratuito no "Parque de Ideias", na Biblioteca Parque Estadual, no Centro do Rio, nesta quarta-feira (18), às 18h. O projeto - idealizado pelo documentarista Marcio Debellian - contará com mais atividades 0800, em celebração ao Mês da Mulher.



O projeto receberá a dona dos sucessos "A Loba", "Você Me Vira a Cabeça", "Não Deixe o Samba Morrer" e "Além da Cama" para um mergulho em sua trajetória, guiado por raridades audiovisuais e memórias que prometem surpreender até a própria homenageada. O bate-papo integra o "Baú de Estrelas", atração em que o DJ Zé Pedro abre seu acervo pessoal (com discos raros, registros inéditos, fotos e documentos) para conduzir conversas intimistas.



Neste mesmo dia, às 14h, a roteirista e escritora Manuela Cantuária propõe uma discussão sobre como estereótipos de gênero persistem nas narrativas e reverberam fora da ficção, com a palestra "Roteiro: de objeto a sujeito".



A nova edição do "Parque de Ideias" trabalha o protagonismo feminino na música por meio da oficina "As grandes cantoras do Brasil do século XX – Precursoras do protagonismo feminino". No curso, que acontece entre os dias 16 a 19 de março, às 14h, o jornalista e pesquisador Rodrigo Faour conduz quatro aulas com vasto material audiovisual, atravessando da Era do Rádio às transformações da MPB e do pop, para destacar como vozes femininas foram centrais na construção da música brasileira — de Carmen Miranda e Elizeth Cardoso a Elis Regina, Gal Costa, Clara Nunes, Rita Lee e a própria Alcione.



Completam a programação duas oficinas em parceria com professoras da PUC-Rio. Em "Processos da Escrita", Adriana Maciel propõe exercícios de criação a partir da leitura de narrativas ficcionais, estimulando a construção de dicção própria e segurança no texto. As aulas acontecem entre os dias 17 e 20 de março, das 10h às 13h.



Já em "Atuação para o Audiovisual", Ana Kfouri, preparadora de elenco e doutora em Artes Visuais, trabalha com exercícios diante da câmera para preparar atores e atrizes para as exigências específicas da atuação audiovisual, mantendo a potência corpórea do trabalho. As aulas acontecem nos dias 16, 18 e 20, de 14h às 17h.

Serviço

"Parque das Ideias"

Oficina "As Grandes Cantoras do Brasil do Século XX – Precursoras do Protagonismo Feminino" com Rodrigo Faour

Segunda-feira, terça-feira, quarta-feira e quinta-feira, às 14h

Oficina "Processos da Escrita" com Adriana Maciel

Terça-feira, quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, das 10h às 13h

Terça-feira, quarta-feira e sexta-feira, das 14h às 17h

Aula "Roteiro: De objeto a sumeito" com Manuela Cantuária

Quarta-feira, às 14h

Alcione no "Baú de Estrelas" com DJ Zé Pedro

Quarta-feira, às 18h

Oficina "Atuação Para o Audiovisual" com Ana Kfouri

Local: Biblioteca Parque Estadual - Av. Pres. Vargas, 1261, Centro - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (necessário se inscrever através do site)