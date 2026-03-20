Zé Neto - Allyson Moreno / Divulgação

Zé Neto Allyson Moreno / Divulgação

Publicado 20/03/2026 05:00 | Atualizado 20/03/2026 11:11

Rio - Donos de sucessos como "Seu Polícia" e "Largado às Traças", Zé Neto & Cristiano desembarcam no Rio de Janeiro para a gravação do novo audiovisual, intitulado "Vocês & Deus", em homenagem aos fãs. Com músicas inéditas, a apresentação acontecerá neste sábado (21), no Espaço Hall, na Zona Sudoeste, e terá uma estrutura grandiosa. Animada, a dupla adianta detalhes do show e explica a decisão de gravar este projeto na Cidade Maravilhosa.

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"A escolha do Rio de Janeiro não foi por acaso, a cidade de vocês já é conhecida como maravilhosa, né? E também nos últimos anos o sertanejo vem tendo um momento de virada na praça carioca, percebemos que cada vez mais o público daí vem abraçando o ritmo, e transformando o Rio em uma das praças mais fortes e receptivas pra gente. Queríamos aproveitar esse momento e atmosfera que só o Rio de Janeiro tem para fazer o projeto", afirma Zé Neto.

Cristiano, por sua vez, comenta a escolha de gravar o novo trabalho com a presença de plateia, já que anterior teve um formato mais intimista. "O ao vivo sempre traz mais emoção, a energia do público cantando com a gente contagia, nos empolgamos ainda mais juntos. E o 'Vocês & Deus' vai ser especial, ele vem depois de período maior sem gravar com plateia e de tantas superações vencidas, do jeito que eu conheço o Zé, capaz de rolar até um choro ali no palco", diverte-se.

O repertório do espetáculo será marcado por músicas inéditas da dupla. "A gente já vem soltando algumas guias de maneira bem orgânica nas redes sociais, inclusive, a faixa 'Quase Todo Dia', eu gravei mostrando pela primeira vez para a Natália (Toscano). A música fala da vida de casados, e a reação dela caiu no gosto do povo, por que afinal, que casal não faz amor 'quase' todo dia, né? Não vejo a hora de tocar essa e muitas outras como 'Pai de menina', que também teve uma ótima aderência na internet", diz Zé.

Como os fãs serão os grandes homenageados da noite, os sertanejos optaram por não receberem convidados especiais na apresentação. "Não teremos participações, é um projeto com um significado muito pessoal e forte pra gente, vamos nós, vocês (fãs) e Deus, literalmente para o palco!", destaca Cristiano.

A estrutura será outro grande ponto alto da noite. "Quando nosso produtor e o marketing apresentaram a estrutura desse projeto para mim e pro Cris, a gente se impressionou. Vai ser bem bonito, acho que um dos palcos mais elaborados que já gravamos. Como a casa da gravação é fechada, vamos usar muitas cenografia, luzes, não vejo a hora de ver o resultado", admite Zé.

Mais opções de diversão

Além de Zé Neto & Cristiano, o roteiro do fim de semana inclui outras séries de shows. Se a grana estiver curta, uma das opções é curtir o show gratuito de Suel, no Shopping Nova Iguaçu, nesta sexta-feira (20). No mesmo esquema 0800, tem Nega no West Shopping, em Campo Grande, e Pedro Madeira, na Lapa, no sábado.

Entre as opções pagas está a apresentação do Baco Exu do Blues, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no sábado. O artista levará músicas do disco 'HASOS', liberado recentemente nas plataformas digitais, para o espetáculo e promete empolgar o público. No mesmo dia e região, Belo entoará os maiores sucessos da carreira no Qualistage. Domingo (22), João Gomes sobe ao palco da Ilha Itanhangá.

Se animou? Então confira a programação completa abaixo:

Shows

Suel

Sexta-feira, a partir das 19h30

Local: Shopping Nova Iguaçu

Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu

Ingresso: Grátis

Leila Pinheiro

Sexta-feira e sábado, a partir das 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia

Ingresso: a partir de R$ 50

Marvio Ciribelli apresenta "Nichteroy - Bossa Nova & Samba Jazz Orchestra Mini"

Sexta-feira, às 20h

Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch

Endereço: Rua Tietê, s/n Nossa Senhora de Fatima - Teresópolis, RJ

Ingressos: A partir de R$ 15 (mais taxas)

Claudia Sophia canta Jorge Vercillo

Sexta-feira, às 20h

Local: Solar Botafogo

Endereço: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo

Ingresso: R$ 222



Zé Neto & Cristiano

Sexta-feira, a partir das 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 140

"Quintal do Guada"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h

Local: Shopping Jardim Guadalupe

Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

"Samba do Leo Russo"

Sábado, às 17h

Local: Bar Ferreirinha

Endereço: Rua Galdino Pimentel 61 - Méier, Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 15

Nega

Sábado, às 19h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande

Ingresso: Grátis

Pedro Madeira

Sábado, às 19h

Local: Casa com a Música

Endereço: Rua Joaquim Silva, 67, Lapa

Ingresso: Grátis



Baco Exu do Blues

Sábado, a partir das 20h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401, Barra Olímpica, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir R$ 75

Gabriel Gonti

Sábado, às 20h

Local: Teatro Cesgranrio

Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido

Ingresso: a partir de R$ 40



Belo

Sábado, a partir das 20h

Local: Qualistage - Via Parque

Endereço: : Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 97,50



Orquestra Imperial – Show Erasmo Imperial

Sábado, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa

Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível)



Steve Hackett & Genetics

Sábado, às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 275

João Gomes

Domingo, a partir das 14h.

Local: Ilha Itanhangá

Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 110

Espetáculos

"Adorável Trapalhão – O Musical"

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro

Ingressos: a partir de R$ 30

"Kintsugi, 100 memórias"

Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 18h

Local: CCBB RJ - Teatro III

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro

Ingresso: a partir de R$ 15



"Diana, A Princesa do Povo"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25



Zeze Polessa em "Os Olhos de Nara Leão"

Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60

"Gostava mais dos pais", com Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro

Ingresso: a partir de R$ 50



"KD o Show?!" com Daniel Lopes e Kwesny

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80



"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 150

"O Pai", com Fulvio Stefanini

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h

Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch

Endereço: R. do Russel, 804 - Glória

Ingresso: a partir de R$ 25



Paulinho Serra e "Os Melhores do Mundo"

Sexta-feira, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60 (mais taxas)

Espetáculo A Bela Adormecida

Sábado e domingo, às 11h

Local: Teatro Ruth de Souza - Parque Glória Maria

Endereço: Rua Murtinho Nobre 169 - Santa Teresa.

Ingresso: a partir de R$ 15



"Turminha do Teatro - Caroline"

Sábado, às 15h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40



"Bolofofos - A Turnê 2026"

Sábado e domingo, às 15h30

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

Ballet of Lights: A Bela Adormecida

Sábado, às 16h

Local: Ribalta

Endereço: Av. das Américas, 9650. Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 100



"Minions, O Show"

Sábado, às 16h

Local: Teatro dos 4

Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50



"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"

Sábado, às 16h30; Domingo, às 14h e 16h30

Local: Teatro Roxy

Endereço: Rua Bolívar, 45 - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60



"Relatos de Viagem", com Van Furlanetti

Sábado, às 19h30

Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch

Endereço: Rua Tietê, s/n Nossa Senhora de Fatima - Teresópolis, RJ

Ingressos: A partir R$ 35 (mais taxas)

The Jury Experience

Sábado, às 19h30

Local: Ribalta

Endereço: Av. das Américas, 9650. Barra da Tijuca

Ingresso: a partir de R$ 100

Lendárias do K-Pop

Domingo, às 15h e às 17h

Local: Teatro Arthur Azevedo

Endereço: R. Vítor Alves, 454 - Campo Grande

Ingresso: R$ 25 (para todos até sábado); após R$ 50 (inteira)



"Os Três Porquinhos"

Domingo, às 16h

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti

Ingresso: Grátis

"Uma Saudação às Divas - Celebrando 10 Anos"

Domingo, às 19h

Local: Teatro Bangu Shopping

Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60

Mais Opções



"Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva"

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro – Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



"Chaves: A exposição"

Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h

Local: Via Parque Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 20



"Green Baby" (para bebês de 6 meses a 3 anos e famílias)

Sábado, das 8h30 às 11h

Local: Escola Os Batutinhas

Endereço: Praça Atahualpa, Leblon

Ingressos: Grátis



"Sorveteria da Mel"

Sábado e domingo, das 13h às 16h

Local: West Shopping (1º piso)

Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Flashback do Madu - clássicos dos anos 70, 80 e 90

Domingo, a partir das 16h

Local: Madureira Shopping

Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira

Ingresso: Grátis