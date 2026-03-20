Zé Neto Allyson Moreno / Divulgação

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Isabelle Rosa
Rio - Donos de sucessos como "Seu Polícia" e "Largado às Traças", Zé Neto & Cristiano desembarcam no Rio de Janeiro para a gravação do novo audiovisual, intitulado "Vocês & Deus", em homenagem aos fãs. Com músicas inéditas, a apresentação acontecerá neste sábado (21), no Espaço Hall, na Zona Sudoeste, e terá uma estrutura grandiosa. Animada, a dupla adianta detalhes do show e explica a decisão de gravar este projeto na Cidade Maravilhosa. 
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Baco Exu do Blues se apresenta na Farmasi Arena neste sábado (21) - Roncca / Divulgação
Zé Neto & Cristiano - Allyson Moreno / Divulgação
Zé Neto & Cristiano - Allyson Moreno / Divulgação
Zé Neto & Cristiano - Allyson Moreno / Divulgação
Zé Neto & Cristiano - Danilo Guimarães / Divulgação
Zé Neto & Cristiano - Danilo Guimarães / Divulgação
Belo cantará sucessos em apresentação no Qualistage, neste sábado (21) - Reprodução / Instagram
Suel faz show gratuito no shopping Nova Iguaçu nesta sexta-feira (20) - Divulgação
"A escolha do Rio de Janeiro não foi por acaso, a cidade de vocês já é conhecida como maravilhosa, né? E também nos últimos anos o sertanejo vem tendo um momento de virada na praça carioca, percebemos que cada vez mais o público daí vem abraçando o ritmo, e transformando o Rio em uma das praças mais fortes e receptivas pra gente. Queríamos aproveitar esse momento e atmosfera que só o Rio de Janeiro tem para fazer o projeto", afirma Zé Neto. 
Cristiano, por sua vez, comenta a escolha de gravar o novo trabalho com a presença de plateia, já que anterior teve um formato mais intimista. "O ao vivo sempre traz mais emoção, a energia do público cantando com a gente contagia, nos empolgamos ainda mais juntos. E o 'Vocês & Deus' vai ser especial, ele vem depois de período maior sem gravar com plateia e de tantas superações vencidas, do jeito que eu conheço o Zé, capaz de rolar até um choro ali no palco", diverte-se. 
O repertório do espetáculo será marcado por músicas inéditas da dupla. "A gente já vem soltando algumas guias de maneira bem orgânica nas redes sociais, inclusive, a faixa 'Quase Todo Dia', eu gravei mostrando pela primeira vez para a Natália (Toscano). A música fala da vida de casados, e a reação dela caiu no gosto do povo, por que afinal, que casal não faz amor 'quase' todo dia, né? Não vejo a hora de tocar essa e muitas outras como 'Pai de menina', que também teve uma ótima aderência na internet", diz Zé.
Como os fãs serão os grandes homenageados da noite, os sertanejos optaram por não receberem convidados especiais na apresentação. "Não teremos participações, é um projeto com um significado muito pessoal e forte pra gente, vamos nós, vocês (fãs) e Deus, literalmente para o palco!", destaca Cristiano.
A estrutura será outro grande ponto alto da noite. "Quando nosso produtor e o marketing apresentaram a estrutura desse projeto para mim e pro Cris, a gente se impressionou. Vai ser bem bonito, acho que um dos palcos mais elaborados que já gravamos. Como a casa da gravação é fechada, vamos usar muitas cenografia, luzes, não vejo a hora de ver o resultado", admite Zé.
Mais opções de diversão 
Além de Zé Neto & Cristiano, o roteiro do fim de semana inclui outras séries de shows. Se a grana estiver curta, uma das opções é curtir o show gratuito de Suel, no Shopping Nova Iguaçu, nesta sexta-feira (20). No mesmo esquema 0800, tem Nega no West Shopping, em Campo Grande, e Pedro Madeira, na Lapa, no sábado. 
Entre as opções pagas está a apresentação do Baco Exu do Blues, na Farmasi Arena, na Barra da Tijuca, no sábado. O artista levará músicas do disco 'HASOS', liberado recentemente nas plataformas digitais, para o espetáculo e promete empolgar o público. No mesmo dia e região, Belo entoará os maiores sucessos da carreira no Qualistage. Domingo (22), João Gomes sobe ao palco da Ilha Itanhangá. 
Se animou? Então confira a programação completa abaixo:
Shows
Suel
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis
Leila Pinheiro
Sexta-feira e sábado, a partir das 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50
Marvio Ciribelli apresenta "Nichteroy - Bossa Nova & Samba Jazz Orchestra Mini"
Sexta-feira, às 20h
Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch
Endereço: Rua Tietê, s/n Nossa Senhora de Fatima - Teresópolis, RJ
Ingressos: A partir de R$ 15 (mais taxas)
Claudia Sophia canta Jorge Vercillo
Sexta-feira, às 20h
Local: Solar Botafogo
Endereço: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo
Ingresso: R$ 222

Zé Neto & Cristiano
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 140
"Quintal do Guada"
Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h
Local: Shopping Jardim Guadalupe
Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Samba do Leo Russo"
Sábado, às 17h
Local: Bar Ferreirinha
Endereço: Rua Galdino Pimentel 61 - Méier, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 15
Nega
Sábado, às 19h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis
Pedro Madeira
Sábado, às 19h
Local: Casa com a Música
Endereço: Rua Joaquim Silva, 67, Lapa
Ingresso: Grátis

Baco Exu do Blues
Sábado, a partir das 20h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401, Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingresso: a partir R$ 75
Gabriel Gonti
Sábado, às 20h
Local: Teatro Cesgranrio
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido
Ingresso: a partir de R$ 40

Belo
Sábado, a partir das 20h
Local: Qualistage - Via Parque
Endereço: : Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 97,50

Orquestra Imperial – Show Erasmo Imperial
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível)

Steve Hackett & Genetics
Sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 275
João Gomes
Domingo, a partir das 14h.
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 110
Espetáculos
"Adorável Trapalhão – O Musical"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 30
"Kintsugi, 100 memórias"
Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 18h
Local: CCBB RJ - Teatro III
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro
Ingresso: a partir de R$ 15

"Diana, A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25

Zeze Polessa em "Os Olhos de Nara Leão"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
"Gostava mais dos pais", com Bruno Mazzeo e Lucio Mauro Filho
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50

"KD o Show?!" com Daniel Lopes e Kwesny
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80

"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 150
"O Pai", com Fulvio Stefanini
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25

Paulinho Serra e "Os Melhores do Mundo"
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60 (mais taxas)
Espetáculo A Bela Adormecida
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Ruth de Souza - Parque Glória Maria
Endereço: Rua Murtinho Nobre 169 - Santa Teresa.
Ingresso: a partir de R$ 15

"Turminha do Teatro - Caroline"
Sábado, às 15h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40

"Bolofofos - A Turnê 2026"
Sábado e domingo, às 15h30
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Ballet of Lights: A Bela Adormecida
Sábado, às 16h
Local: Ribalta
Endereço: Av. das Américas, 9650. Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 100

"Minions, O Show"
Sábado, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50

"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"
Sábado, às 16h30; Domingo, às 14h e 16h30
Local: Teatro Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
"Relatos de Viagem", com Van Furlanetti
Sábado, às 19h30
Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch
Endereço: Rua Tietê, s/n Nossa Senhora de Fatima - Teresópolis, RJ
Ingressos: A partir R$ 35 (mais taxas)
The Jury Experience
Sábado, às 19h30
Local: Ribalta
Endereço: Av. das Américas, 9650. Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 100
Lendárias do K-Pop
Domingo, às 15h e às 17h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: R. Vítor Alves, 454 - Campo Grande
Ingresso: R$ 25 (para todos até sábado); após R$ 50 (inteira)
"Os Três Porquinhos"
Domingo, às 16h
Local: Shopping Grande Rio
Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti
Ingresso: Grátis
"Uma Saudação às Divas - Celebrando 10 Anos"
Domingo, às 19h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Mais Opções

"Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva"
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro – Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis

"Chaves: A exposição"
Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20

"Green Baby" (para bebês de 6 meses a 3 anos e famílias)
Sábado, das 8h30 às 11h
Local: Escola Os Batutinhas
Endereço: Praça Atahualpa, Leblon 
Ingressos: Grátis

"Sorveteria da Mel"
Sábado e domingo, das 13h às 16h
Local: West Shopping (1º piso)
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Flashback do Madu - clássicos dos anos 70, 80 e 90
Domingo, a partir das 16h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira
Ingresso: Grátis