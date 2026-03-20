Zé Neto Allyson Moreno / Divulgação
Sexta-feira, a partir das 19h30
Local: Shopping Nova Iguaçu
Endereço: Av. Abílio Augusto Távora, 1111 – Luz, Nova Iguaçu
Ingresso: Grátis
Sexta-feira e sábado, a partir das 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim ,33 - Subsolo - Cinelândia
Ingresso: a partir de R$ 50
Sexta-feira, às 20h
Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch
Endereço: Rua Tietê, s/n Nossa Senhora de Fatima - Teresópolis, RJ
Ingressos: A partir de R$ 15 (mais taxas)
Sexta-feira, às 20h
Local: Solar Botafogo
Endereço: Rua General Polidoro, 180 - Botafogo
Ingresso: R$ 222
Zé Neto & Cristiano
Sexta-feira, a partir das 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 140
Sexta-feira, sábado e domingo, às 20h
Local: Shopping Jardim Guadalupe
Endereço: Avenida Brasil, 22.155, Guadalupe, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, às 17h
Local: Bar Ferreirinha
Endereço: Rua Galdino Pimentel 61 - Méier, Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 15
Sábado, às 19h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande
Ingresso: Grátis
Sábado, às 19h
Local: Casa com a Música
Endereço: Rua Joaquim Silva, 67, Lapa
Ingresso: Grátis
Baco Exu do Blues
Sábado, a partir das 20h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno 3.401, Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingresso: a partir R$ 75
Sábado, às 20h
Local: Teatro Cesgranrio
Endereço: Rua Santa Alexandrina, 1011 - Rio Comprido
Ingresso: a partir de R$ 40
Belo
Sábado, a partir das 20h
Local: Qualistage - Via Parque
Endereço: : Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 97,50
Orquestra Imperial – Show Erasmo Imperial
Sábado, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: R. dos Arcos, s/n - Lapa
Ingresso: a partir de R$ 70 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1kg de alimento não-perecível)
Steve Hackett & Genetics
Sábado, às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Avenida Infante Dom Henrique, 85, Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 275
Domingo, a partir das 14h.
Local: Ilha Itanhangá
Endereço: Estrada da Barra da Tijuca, 793 - Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 110
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 - Centro
Ingressos: a partir de R$ 30
Sexta-feira e sábado, às 19h; domingo, às 18h
Local: CCBB RJ - Teatro III
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro
Ingresso: a partir de R$ 15
"Diana, A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
Zeze Polessa em "Os Olhos de Nara Leão"
Sexta-feira e sábado, às 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingresso: a partir de R$ 50
"KD o Show?!" com Daniel Lopes e Kwesny
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80
"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - a - Leblon, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 150
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 17h
Local: Teatro TotalEnergies - Sala Adolpho Bloch
Endereço: R. do Russel, 804 - Glória
Ingresso: a partir de R$ 25
Paulinho Serra e "Os Melhores do Mundo"
Sexta-feira, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60 (mais taxas)
Sábado e domingo, às 11h
Local: Teatro Ruth de Souza - Parque Glória Maria
Endereço: Rua Murtinho Nobre 169 - Santa Teresa.
Ingresso: a partir de R$ 15
"Turminha do Teatro - Caroline"
Sábado, às 15h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
"Bolofofos - A Turnê 2026"
Sábado e domingo, às 15h30
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente,52 - Loja 370, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Sábado, às 16h
Local: Ribalta
Endereço: Av. das Américas, 9650. Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 100
"Minions, O Show"
Sábado, às 16h
Local: Teatro dos 4
Endereço: Rua Marquês de São Vicente , 52 - Loja 265, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"
Sábado, às 16h30; Domingo, às 14h e 16h30
Local: Teatro Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Sábado, às 19h30
Local: Casa de Cultura Adolpho Bloch
Endereço: Rua Tietê, s/n Nossa Senhora de Fatima - Teresópolis, RJ
Ingressos: A partir R$ 35 (mais taxas)
Sábado, às 19h30
Local: Ribalta
Endereço: Av. das Américas, 9650. Barra da Tijuca
Ingresso: a partir de R$ 100
Domingo, às 15h e às 17h
Local: Teatro Arthur Azevedo
Endereço: R. Vítor Alves, 454 - Campo Grande
Ingresso: R$ 25 (para todos até sábado); após R$ 50 (inteira)
Domingo, às 16h
Local: Shopping Grande Rio
Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111, São João de Meriti
Ingresso: Grátis
Domingo, às 19h
Local: Teatro Bangu Shopping
Endereço: Rua Fonseca, 240 - Espaço 174 - Bangu, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
"Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva"
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66, Centro – Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Chaves: A exposição"
Sexta-feira e domingo, a partir das 12h; Sábado, a partir das 10h
Local: Via Parque Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 20
"Green Baby" (para bebês de 6 meses a 3 anos e famílias)
Sábado, das 8h30 às 11h
Local: Escola Os Batutinhas
Endereço: Praça Atahualpa, Leblon
Ingressos: Grátis
"Sorveteria da Mel"
Sábado e domingo, das 13h às 16h
Local: West Shopping (1º piso)
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Domingo, a partir das 16h
Local: Madureira Shopping
Endereço: Estrada do Portela, 222 - Madureira
Ingresso: Grátis