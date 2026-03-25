Réplica da Torre Eiffel é uma das atrações do Barra WorldDivulgação
O evento contará com uma série de atividades planejadas para a diversão e a integração dos pequenos. Entre os destaques estão as oficinas de massinha e pintura sensorial, além de montagem de Lego e a presença de personagens que encantam o imaginário infantil.
O roteiro inclui, ainda, uma peça de teatro adaptada, pensada para proporcionar acessibilidade e conforto, além de visitas às famosas casas temáticas do local, que conta, também, com réplicas de diversos pontos turísticos mundiais, como a Torre Eiffel.
O Barra World fica na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580, entre a Barra e o Recreio.
Os comentários não representam a opinião do jornal e são de responsabilidade do autor.