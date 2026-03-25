Réplica da Torre Eiffel é uma das atrações do Barra World - Divulgação

Réplica da Torre Eiffel é uma das atrações do Barra WorldDivulgação

Publicado 25/03/2026 13:59 | Atualizado 25/03/2026 14:05

Rio - O Shopping Barra World, na Zona Sudoeste, realizará, no próximo sábado (28), a partir das 15h, uma tarde dedicada às crianças e aos adolescentes com Síndrome de Down. Na ocasião, a "Praça da França", localizada no centro comercial, será palco de uma programação gratuita, desenvolvida para unir lazer, estímulo e entretenimento.



O evento contará com uma série de atividades planejadas para a diversão e a integração dos pequenos. Entre os destaques estão as oficinas de massinha e pintura sensorial, além de montagem de Lego e a presença de personagens que encantam o imaginário infantil.



O roteiro inclui, ainda, uma peça de teatro adaptada, pensada para proporcionar acessibilidade e conforto, além de visitas às famosas casas temáticas do local, que conta, também, com réplicas de diversos pontos turísticos mundiais, como a Torre Eiffel.

A ação foi idealizada por José Koury, fundador do shopping.



O Barra World fica na Avenida Alfredo Baltazar da Silveira, 580, entre a Barra e o Recreio.