Fundo de Quintal se apresenta no Casarão FirminoDivulgação
Para quem busca uma experiência mais sofisticada, a Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta na Sala Cecília Meireles, na mesma região, em um concerto que celebra os 120 anos do compositor Radamés Gnattali.
Outras opções incluem o roteiro de Páscoa do Clubinho West, no West Shopping, com atividades recreativas, pinturinha facial e a presença do Coelho da Páscoa. No Carioca Shopping, o Parque Fundo do Mar aposta em uma experiência temática inspirada no universo marinho, com atrações interativas.
Outra opção é o “Circo dos Dinossauros”, em cartaz no Shopping Grande Rio. O espetáculo mistura acrobacias, efeitos especiais e tecnologia para dar vida a dinossauros animatrônicos em tamanho real, com números como Globo da Morte e palhaços.
Thiago Pach canta Emílio Santiago – Uma Voz Brasileira
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro Armando Gonzaga
Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 – Marechal Hermes
Ingressos: a partir de R$ 2,50
Participações: AJULIACOSTA e TZ da Coronel
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
Sexta-feira (27) e sábado (28), às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85. Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 140
Tiee no Bar do Zeca Pagodinho
Sexta-feira, às 21h30
Local: Bar do Zeca Pagodinho – Norte Shopping
Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingressos: Couvert artístico de R$ 40
Rock 80 Festival – Edição Saint Patrick’s
Sábado, das 12h às 22h; domingo, das 11h às 20h
Local: Praça General Tibúrcio
Endereço: Urca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sábado, às 17h e às 20h
Local: Cidade das Artes - Grande Sala
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$90
Sábado, a partir das 18h
Local: Casarão Firmino
Endereço: Rua da Carioca, 74 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
Sábado,a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa
Ingressos: A partir de R$ 80
"Muído do Original" com Zé Vaqueiro e Mari Fernandez
Sábado, às 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 60
Turnê "As Vozes" – Péricles e Ferrugem
Sábado, a partir das 22h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 90
Bee Gees Alive
Domingo, às 16h e às 19h
Local: Cidade das Artes - Grande Sala
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$90
Espetáculos
"TIP – Antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo"
Quintas a sábados, às 20h; domingos, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 – Glória
Ingressos: A partir de R$ 50
"Gostava Mais dos Pais"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingressos: A partir de R$ 50
"Os Olhos de Nara Leão" com Zezé Polessa
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
"Diana, A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Av. das Américas, 3900 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 25
"Adorável Trapalhão – O Musical"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 – Centro
Ingressos: A partir de R$ 30
Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Correa
Endereço: Rua Prudente de Morais, 824 - Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 30
Sábado, às 21h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, no Via Parque Shopping, Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 60
"TOC TOC"
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081 – Caonze, Nova Iguaçu
Ingressos: A partir de R$ 70
Sábado, às 14h e às 16h30; Domingo, às 14h e 16h30
Local: Teatro Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
Domingo, às 18h
Local: Instituto Cultural Cerne - São João de Meriti
Endereço : Travessa Nogueira, nº 17, Centro, São João de Meriti
Ingresso: Grátis
Mais opções
Festival Brasilidades
Sábado e domingo, das 12h às 21h
Local: Quinta da Boa Vista
Endereço: Parque Quinta da Boa Vista – São Cristóvão
Ingressos: Grátis
Senac RJ promove Drone Day
Sábado, das 10h às 16h
Local: Nova Escola Móvel de Tecnologia (ao lado do Sesc Tijuca)
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Ingressos: Grátis
Oficinas de Páscoa – Senac
Sexta-feira, das 18h às 19h40; sábado, das 17h às 18h40
Local: ParkShoppingCampoGrande
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 – Campo Grande
Ingressos: Grátis
Feijoada do Juca
Sábado, às 12h30
Local: Boteco Capadócia
Endereço: Rua Carolina Machado, 2044 – Marechal Hermes
Ingressos: R$ 60 (com feijoada) | R$ 15 (entrada)
Baile das Antigas
Sábado, a partir das 14h
Local: Arena Errejota – Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40
Orquestra Petrobras Sinfônica
Sábado, às 17h
Local: Sala Cecília Meireles
Endereço: R. da Lapa, 47 – Lapa
Ingressos: A partir de R$ 20
Jazz no Sobrado com Francesca Lo Cicero e Boêmios da Rua do Rosário
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingressos: Couvert artístico de R$ 15
Sunset Top – Comida de Subúrbio
Sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 15h às 22h
Local: TopShopping
Endereço: Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – Nova Iguaçu
Ingressos: Grátis
Parque Fundo do Mar
Até 24 de abril
Local: Carioca Shopping
Endereço: Av. Vicente de Carvalho, 909 – Vila da Penha
Ingressos: A partir de R$ 45
Clubinho West de Páscoa
Domingo, a partir das 15h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande
Ingressos: Grátis
Aniversário do Ballet Manguinhos com show de Kysha e Mine
Domingo, às 16h
Local: Manguinhos
Endereço: Rua Capitão Bragança (ao lado do Supermercado Multi Market)
Ingressos: Grátis
“Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva”
Sexta-feira a domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingressos: Grátis
Sextas, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingressos: a partir de R$ 35
“Circo dos Dinossauros”
Sextas, às 20h; sábados e domingos, às 15h30, 17h30 e 19h30
Local: Shopping Grande Rio
Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingressos: a partir de R$ 19,90