Fundo de Quintal se apresenta no Casarão Firmino - Divulgação

Fundo de Quintal se apresenta no Casarão FirminoDivulgação

Publicado 27/03/2026 05:00 | Atualizado 27/03/2026 14:52

Rio - Só vai ficar em casa no fim de semana quem quer! Há várias opções de curtição, sendo algumas gratuitas, espalhadas pela Cidade Maravilhosa. Um dos destaques é o show do Fundo de Quintal, no Casarão Firmino, no Centro, neste sábado (28), com ingressos a partir de R$ 25. Com 50 anos de carreira, o grupo embalará o público com os sucessos "A Amizade", "O Show Tem Que Continuar", "Do Fundo do Nosso Quintal" e mais.

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Para quem gosta de piseiro, o cantor Zé Vaqueiro desembarca na capital carioca com a label "Muído do Original", prometendo uma noite de vaquejada no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, no mesmo dia. Ao lado de Mari Fernandez, o artista apresenta um repertório que reúne sucessos como "Maravilhosa", "Que Pancada de Mulher", "DNA do Mato" e "Muído de Vaquejada".

"É muito especial ver a label chegando no Rio pela primeira vez. A gente carrega nossa raiz nordestina com muito orgulho e poder dividir isso com o público carioca é bom demais. E a Mari já conhece o muído, já fez parte disso com a gente outras vezes, então a resenha no palco está garantida!", afirma o artista.

A agenda musical segue movimentada. O cantor Tiee se apresenta na sexta-feira (27) no Bar do Zeca Pagodinho. Já Péricles e Ferrugem animam o público da Farmasi Arena com a turnê "As Vozes", no sábado. Na Lapa, a banda Blitz sobe ao palco do Circo Voador e revisita clássicos que marcaram gerações.



Para quem busca uma experiência mais sofisticada, a Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta na Sala Cecília Meireles, na mesma região, em um concerto que celebra os 120 anos do compositor Radamés Gnattali.

No esquema 0800

Para quem busca opções gratuitas, o Rock 80 Festival ocupa a Praça General Tibúrcio, na Urca, com shows dedicados aos grandes sucessos do rock das décadas passadas, entre sábado e domingo (29). Outro destaque no esquema 0800 é o o Festival Brasilidades, na Quinta da Boa Vista, que reúne música, gastronomia e atividades culturais em um ambiente ao ar livre.

Estrelado por Vinicius Teixeira, no ar como Vandilson de "Três Graças", o espetáculo "Selva: Solidão" convida o público do Instituto Cultural Cerne - São João de Meriti, neste domingo, a refletir sobre a solidão da comunidade LGBTQIAPN+. Ainda na Baixada Fluminense, o Sunset Top – Comida de Subúrbio movimenta o TopShopping com uma seleção de clássicos da culinária popular carioca entre sexta e domingo.

A programação infantil também ganha espaço com atrações variadas. A dupla Kysha e Mine se apresenta na festa de 14 anos do Ballet Manguinhos, neste domingo, em Higienópolis, em evento gratuito e aberto ao público, que inclui ainda o espetáculo inédito "Pra Sempre Elza", em homenagem a Elza Soares, além da participação do grupo Passinho Carioca.



Outras opções incluem o roteiro de Páscoa do Clubinho West, no West Shopping, com atividades recreativas, pinturinha facial e a presença do Coelho da Páscoa. No Carioca Shopping, o Parque Fundo do Mar aposta em uma experiência temática inspirada no universo marinho, com atrações interativas.

Dia do Circo



Celebrado nesta sexta-feira (27), o Dia do Circo também ganha espaço na programação. O espetáculo “Patati Patatá Circo Show”, no Shopping Nova América, transforma o picadeiro em um universo lúdico e colorido. A apresentação reúne números circenses e músicas conhecidas da dupla Patati Patatá, além de personagens como Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo.



Outra opção é o “Circo dos Dinossauros”, em cartaz no Shopping Grande Rio. O espetáculo mistura acrobacias, efeitos especiais e tecnologia para dar vida a dinossauros animatrônicos em tamanho real, com números como Globo da Morte e palhaços.

Curtiu? Então confira a programação completa:

Shows



Thiago Pach canta Emílio Santiago – Uma Voz Brasileira

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Armando Gonzaga

Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 – Marechal Hermes

Ingressos: a partir de R$ 2,50

Duda Beat - 'Tara & delírio'

Participações: AJULIACOSTA e TZ da Coronel

Sexta-feira, a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa

Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)

Oswaldo Montenegro

Sexta-feira (27) e sábado (28), às 21h

Local: Vivo Rio

Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85. Parque do Flamengo

Ingresso: a partir de R$ 140



Tiee no Bar do Zeca Pagodinho

Sexta-feira, às 21h30

Local: Bar do Zeca Pagodinho – Norte Shopping

Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi

Ingressos: Couvert artístico de R$ 40



Rock 80 Festival – Edição Saint Patrick’s

Sábado, das 12h às 22h; domingo, das 11h às 20h

Local: Praça General Tibúrcio

Endereço: Urca, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Bravo Tenores in Concert

Sábado, às 17h e às 20h

Local: Cidade das Artes - Grande Sala

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$90

Fundo de Quintal - 50 anos de carreira

Sábado, a partir das 18h

Local: Casarão Firmino

Endereço: Rua da Carioca, 74 - Centro

Ingresso: a partir de R$ 25

Blitz - Turnê "Agora é a Hora"

Sábado,a partir das 20h

Local: Circo Voador

Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa

Ingressos: A partir de R$ 80



"Muído do Original" com Zé Vaqueiro e Mari Fernandez

Sábado, às 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 60



Turnê "As Vozes" – Péricles e Ferrugem

Sábado, a partir das 22h

Local: Farmasi Arena

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 90



Bee Gees Alive

Domingo, às 16h e às 19h

Local: Cidade das Artes - Grande Sala

Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca

Ingressos: a partir de R$90



Espetáculos



"TIP – Antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo"

Quintas a sábados, às 20h; domingos, às 18h

Local: Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch

Endereço: Rua do Russel, 804 – Glória

Ingressos: A partir de R$ 50



"Gostava Mais dos Pais"

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h

Local: Teatro Riachuelo Rio

Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro

Ingressos: A partir de R$ 50



"Os Olhos de Nara Leão" com Zezé Polessa

Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Clara Nunes

Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60



"Diana, A Princesa do Povo"

Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h30 e 19h30

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Av. das Américas, 3900 – Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 25



"Adorável Trapalhão – O Musical"

Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h

Local: Teatro Sesc Ginástico

Endereço: Av. Graça Aranha, 187 – Centro

Ingressos: A partir de R$ 30

"Limítrofe"

Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h

Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Correa

Endereço: Rua Prudente de Morais, 824 - Ipanema

Ingresso: a partir de R$ 30

Leandro Hassum - Festival Humor Contra-Ataca

Sábado, às 21h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, no Via Parque Shopping, Barra da Tijuca

Ingressos: A partir de R$ 60



"TOC TOC"

Sábado, às 20h; domingo, às 19h

Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras

Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081 – Caonze, Nova Iguaçu

Ingressos: A partir de R$ 70

"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"

Sábado, às 14h e às 16h30; Domingo, às 14h e 16h30

Local: Teatro Roxy

Endereço: Rua Bolívar, 45 - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 60

“Selva: Solidão”

Domingo, às 18h

Local: Instituto Cultural Cerne - São João de Meriti

Endereço : Travessa Nogueira, nº 17, Centro, São João de Meriti

Ingresso: Grátis



Mais opções



Festival Brasilidades

Sábado e domingo, das 12h às 21h

Local: Quinta da Boa Vista

Endereço: Parque Quinta da Boa Vista – São Cristóvão

Ingressos: Grátis



Senac RJ promove Drone Day

Sábado, das 10h às 16h

Local: Nova Escola Móvel de Tecnologia (ao lado do Sesc Tijuca)

Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539 – Tijuca

Ingressos: Grátis



Oficinas de Páscoa – Senac

Sexta-feira, das 18h às 19h40; sábado, das 17h às 18h40

Local: ParkShoppingCampoGrande

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 – Campo Grande

Ingressos: Grátis



Feijoada do Juca

Sábado, às 12h30

Local: Boteco Capadócia

Endereço: Rua Carolina Machado, 2044 – Marechal Hermes

Ingressos: R$ 60 (com feijoada) | R$ 15 (entrada)



Baile das Antigas

Sábado, a partir das 14h

Local: Arena Errejota – Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 40



Orquestra Petrobras Sinfônica

Sábado, às 17h

Local: Sala Cecília Meireles

Endereço: R. da Lapa, 47 – Lapa

Ingressos: A partir de R$ 20



Jazz no Sobrado com Francesca Lo Cicero e Boêmios da Rua do Rosário

Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30

Local: Sobrado da Cidade

Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro

Ingressos: Couvert artístico de R$ 15



Sunset Top – Comida de Subúrbio

Sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 15h às 22h

Local: TopShopping

Endereço: Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – Nova Iguaçu

Ingressos: Grátis



Parque Fundo do Mar

Até 24 de abril

Local: Carioca Shopping

Endereço: Av. Vicente de Carvalho, 909 – Vila da Penha

Ingressos: A partir de R$ 45



Clubinho West de Páscoa

Domingo, a partir das 15h

Local: West Shopping

Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande

Ingressos: Grátis



Aniversário do Ballet Manguinhos com show de Kysha e Mine

Domingo, às 16h

Local: Manguinhos

Endereço: Rua Capitão Bragança (ao lado do Supermercado Multi Market)

Ingressos: Grátis



“Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva”

Sexta-feira a domingo, a partir das 9h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro

Ingressos: Grátis

“Patati Patatá Circo Show”

Sextas, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30

Local: Shopping Nova América

Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho

Ingressos: a partir de R$ 35



“Circo dos Dinossauros”

Sextas, às 20h; sábados e domingos, às 15h30, 17h30 e 19h30

Local: Shopping Grande Rio

Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de Meriti

Ingressos: a partir de R$ 19,90