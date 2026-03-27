Fundo de Quintal se apresenta no Casarão FirminoDivulgação

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Letícia Montrezor
Rio - Só vai ficar em casa no fim de semana quem quer! Há várias opções de curtição, sendo algumas gratuitas, espalhadas pela Cidade Maravilhosa. Um dos destaques é o show do Fundo de Quintal, no Casarão Firmino, no Centro, neste sábado (28), com ingressos a partir de R$ 25. Com 50 anos de carreira, o grupo embalará o público com os sucessos "A Amizade", "O Show Tem Que Continuar", "Do Fundo do Nosso Quintal" e mais. 
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Zé Vaqueiro - Divulgação
'Circo dos Dinossauros' está no estacionamento do Shopping Grande Rio - Divulgação
'Circo dos Dinossauros' está no estacionamento do Shopping Grande Rio - Divulgação
Fundo de Quintal se apresenta no Casarão Firmino - Divulgação
Orquestra Petrobras Sinfônica - Divulgação
Banda Blitz sobe ao palco do Circo Voador e revisita clássicos que marcaram gerações - Guilherme Leite / Divulgação
Patati Patatá Circo Show - Divulgação
Tiee - Felipe Menegoy / Divulgação
Para quem gosta de piseiro, o cantor Zé Vaqueiro desembarca na capital carioca com a label "Muído do Original", prometendo uma noite de vaquejada no Espaço Hall, na Barra da Tijuca, no mesmo dia. Ao lado de Mari Fernandez, o artista apresenta um repertório que reúne sucessos como "Maravilhosa", "Que Pancada de Mulher", "DNA do Mato" e "Muído de Vaquejada". 
"É muito especial ver a label chegando no Rio pela primeira vez. A gente carrega nossa raiz nordestina com muito orgulho e poder dividir isso com o público carioca é bom demais. E a Mari já conhece o muído, já fez parte disso com a gente outras vezes, então a resenha no palco está garantida!", afirma o artista.
A agenda musical segue movimentada. O cantor Tiee se apresenta na sexta-feira (27) no Bar do Zeca Pagodinho. Já Péricles e Ferrugem animam o público da Farmasi Arena com a turnê "As Vozes", no sábado. Na Lapa, a banda Blitz sobe ao palco do Circo Voador e revisita clássicos que marcaram gerações. 

Para quem busca uma experiência mais sofisticada, a Orquestra Petrobras Sinfônica se apresenta na Sala Cecília Meireles, na mesma região, em um concerto que celebra os 120 anos do compositor Radamés Gnattali.
No esquema 0800 
Para quem busca opções gratuitas, o Rock 80 Festival ocupa a Praça General Tibúrcio, na Urca, com shows dedicados aos grandes sucessos do rock das décadas passadas, entre sábado e domingo (29). Outro destaque no esquema 0800 é o o Festival Brasilidades, na Quinta da Boa Vista, que reúne música, gastronomia e atividades culturais em um ambiente ao ar livre.
Estrelado por Vinicius Teixeira, no ar como Vandilson de "Três Graças", o espetáculo "Selva: Solidão" convida o público do Instituto Cultural Cerne - São João de Meriti, neste domingo, a refletir sobre a solidão da comunidade LGBTQIAPN+. Ainda na Baixada Fluminense, o Sunset Top – Comida de Subúrbio movimenta o TopShopping com uma seleção de clássicos da culinária popular carioca entre sexta e domingo. 
A programação infantil também ganha espaço com atrações variadas. A dupla Kysha e Mine se apresenta na festa de 14 anos do Ballet Manguinhos, neste domingo, em Higienópolis, em evento gratuito e aberto ao público, que inclui ainda o espetáculo inédito "Pra Sempre Elza", em homenagem a Elza Soares, além da participação do grupo Passinho Carioca.

Outras opções incluem o roteiro de Páscoa do Clubinho West, no West Shopping, com atividades recreativas, pinturinha facial e a presença do Coelho da Páscoa. No Carioca Shopping, o Parque Fundo do Mar aposta em uma experiência temática inspirada no universo marinho, com atrações interativas. 
Dia do Circo
Celebrado nesta sexta-feira (27), o Dia do Circo também ganha espaço na programação. O espetáculo “Patati Patatá Circo Show”, no Shopping Nova América, transforma o picadeiro em um universo lúdico e colorido. A apresentação reúne números circenses e músicas conhecidas da dupla Patati Patatá, além de personagens como Nutrícia, Quasi, Floffy, Alegra, Amarga e Azedo. 

Outra opção é o “Circo dos Dinossauros”, em cartaz no Shopping Grande Rio. O espetáculo mistura acrobacias, efeitos especiais e tecnologia para dar vida a dinossauros animatrônicos em tamanho real, com números como Globo da Morte e palhaços.
Curtiu? Então confira a programação completa:
Shows

Thiago Pach canta Emílio Santiago – Uma Voz Brasileira
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro Armando Gonzaga
Endereço: Av. Gen. Osvaldo Cordeiro de Farias, 511 – Marechal Hermes
Ingressos: a partir de R$ 2,50
Duda Beat - 'Tara & delírio'
Participações: AJULIACOSTA e TZ da Coronel
Sexta-feira, a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa
Ingresso: a partir de R$ 90 (meia-entrada solidária, mediante doação de 1 kg de alimento não perecível)
Oswaldo Montenegro
Sexta-feira (27) e sábado (28), às 21h
Local: Vivo Rio
Endereço: Av. Infante Dom Henrique, 85. Parque do Flamengo
Ingresso: a partir de R$ 140

Tiee no Bar do Zeca Pagodinho
Sexta-feira, às 21h30
Local: Bar do Zeca Pagodinho – Norte Shopping
Endereço: Av. Dom Helder Câmara, 5474 – Cachambi
Ingressos: Couvert artístico de R$ 40

Rock 80 Festival – Edição Saint Patrick’s
Sábado, das 12h às 22h; domingo, das 11h às 20h
Local: Praça General Tibúrcio
Endereço: Urca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Bravo Tenores in Concert
Sábado, às 17h e às 20h
Local: Cidade das Artes - Grande Sala
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$90
Fundo de Quintal - 50 anos de carreira
Sábado, a partir das 18h
Local: Casarão Firmino
Endereço: Rua da Carioca, 74 - Centro
Ingresso: a partir de R$ 25
Blitz - Turnê "Agora é a Hora"
Sábado,a partir das 20h
Local: Circo Voador
Endereço: Rua dos Arcos, s/nº – Lapa
Ingressos: A partir de R$ 80

"Muído do Original" com Zé Vaqueiro e Mari Fernandez
Sábado, às 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Av. Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 60

Turnê "As Vozes" – Péricles e Ferrugem
Sábado, a partir das 22h
Local: Farmasi Arena
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno, 3401 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 90

Bee Gees Alive
Domingo, às 16h e às 19h
Local: Cidade das Artes - Grande Sala
Endereço: Avenida das Américas, 5.300 – Barra da Tijuca
Ingressos: a partir de R$90

Espetáculos

"TIP – Antes que me queimem eu mesma me atiro no fogo"
Quintas a sábados, às 20h; domingos, às 18h
Local: Teatro TotalEnergies – Sala Adolpho Bloch
Endereço: Rua do Russel, 804 – Glória
Ingressos: A partir de R$ 50

"Gostava Mais dos Pais"
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 18h
Local: Teatro Riachuelo Rio
Endereço: Rua do Passeio, 40 – Centro
Ingressos: A partir de R$ 50

"Os Olhos de Nara Leão" com Zezé Polessa
Sexta-feira e sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Clara Nunes
Endereço: Rua Marquês de São Vicente, 52 – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60

"Diana, A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; sábado, às 16h e 20h; domingo, às 15h30 e 19h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Av. das Américas, 3900 – Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 25

"Adorável Trapalhão – O Musical"
Sexta-feira, às 19h; sábado e domingo, às 17h
Local: Teatro Sesc Ginástico
Endereço: Av. Graça Aranha, 187 – Centro
Ingressos: A partir de R$ 30
"Limítrofe"
Sexta-feira e sábado, às 20h, e domingo, às 19h
Local: Teatro Municipal Ipanema Rubens Correa
Endereço: Rua Prudente de Morais, 824 - Ipanema
Ingresso: a partir de R$ 30
Leandro Hassum - Festival Humor Contra-Ataca
Sábado, às 21h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000, no Via Parque Shopping, Barra da Tijuca
Ingressos: A partir de R$ 60

"TOC TOC"
Sábado, às 20h; domingo, às 19h
Local: Teatro Nova Iguaçu Petrobras
Endereço: Rua Coronel Bernardino de Melo, 1081 – Caonze, Nova Iguaçu
Ingressos: A partir de R$ 70
"Fala Sério, Mãe! – Elas só mudam de endereço"
Sábado, às 14h e às 16h30; Domingo, às 14h e 16h30
Local: Teatro Roxy
Endereço: Rua Bolívar, 45 - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 60
“Selva: Solidão”
Domingo, às 18h
Local: Instituto Cultural Cerne - São João de Meriti
Endereço : Travessa Nogueira, nº 17, Centro, São João de Meriti
Ingresso: Grátis

Mais opções

Festival Brasilidades
Sábado e domingo, das 12h às 21h
Local: Quinta da Boa Vista
Endereço: Parque Quinta da Boa Vista – São Cristóvão
Ingressos: Grátis

Senac RJ promove Drone Day
Sábado, das 10h às 16h
Local: Nova Escola Móvel de Tecnologia (ao lado do Sesc Tijuca)
Endereço: Rua Barão de Mesquita, 539 – Tijuca
Ingressos: Grátis

Oficinas de Páscoa – Senac
Sexta-feira, das 18h às 19h40; sábado, das 17h às 18h40
Local: ParkShoppingCampoGrande
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 – Campo Grande
Ingressos: Grátis

Feijoada do Juca
Sábado, às 12h30
Local: Boteco Capadócia
Endereço: Rua Carolina Machado, 2044 – Marechal Hermes
Ingressos: R$ 60 (com feijoada) | R$ 15 (entrada)

Baile das Antigas
Sábado, a partir das 14h
Local: Arena Errejota – Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Av. Embaixador Abelardo Bueno – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 40

Orquestra Petrobras Sinfônica
Sábado, às 17h
Local: Sala Cecília Meireles
Endereço: R. da Lapa, 47 – Lapa
Ingressos: A partir de R$ 20

Jazz no Sobrado com Francesca Lo Cicero e Boêmios da Rua do Rosário
Sábado e domingo, das 13h30 às 16h30
Local: Sobrado da Cidade
Endereço: Rua do Rosário, 34 – Centro
Ingressos: Couvert artístico de R$ 15

Sunset Top – Comida de Subúrbio
Sexta-feira, das 17h às 22h; sábado e domingo, das 15h às 22h
Local: TopShopping
Endereço: Av. Gov. Roberto Silveira, 540 – Nova Iguaçu
Ingressos: Grátis

Parque Fundo do Mar
Até 24 de abril
Local: Carioca Shopping
Endereço: Av. Vicente de Carvalho, 909 – Vila da Penha
Ingressos: A partir de R$ 45

Clubinho West de Páscoa
Domingo, a partir das 15h
Local: West Shopping
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande
Ingressos: Grátis

Aniversário do Ballet Manguinhos com show de Kysha e Mine
Domingo, às 16h
Local: Manguinhos
Endereço: Rua Capitão Bragança (ao lado do Supermercado Multi Market)
Ingressos: Grátis

“Exposição Viva Mauricio – Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva”
Sexta-feira a domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 – Centro
Ingressos: Grátis
“Patati Patatá Circo Show”
Sextas, às 19h30; sábados, domingos e feriados, às 14h30, 17h e 19h30
Local: Shopping Nova América
Endereço: Av. Pastor Martin Luther King Jr., 126 - Del Castilho
Ingressos: a partir de R$ 35

“Circo dos Dinossauros”
Sextas, às 20h; sábados e domingos, às 15h30, 17h30 e 19h30
Local: Shopping Grande Rio
Endereço: Rua Maria Soares Sendas, 111 - Parque Barreto, São João de Meriti
Ingressos: a partir de R$ 19,90