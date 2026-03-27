BTS em apresentação no Grammy Awards, em abril de 2022 - Reprodução / YouTube

BTS em apresentação no Grammy Awards, em abril de 2022Reprodução / YouTube

Publicado 27/03/2026 13:07 | Atualizado 27/03/2026 13:18

Rio - Após quatro anos de hiato, o BTS confirmou sua volta aos palcos com uma nova turnê mundial e incluiu o Brasil na rota. O grupo sul-coreano fará três apresentações em São Paulo, nos dias 28, 30 e 31 de outubro, no Estádio do Morumbis, um dos principais palcos de grandes eventos internacionais no país.

A “BTS World Tour – Arirang” marca a reunião dos sete integrantes após o período de serviço militar obrigatório na Coreia do Sul, que manteve a banda afastada das atividades coletivas desde 2022. O retorno ocorre em meio a grande expectativa global, intensificada pelo lançamento do álbum "Arirang", que chegou às plataformas no último dia 20 com 14 faixas inéditas.

Os ingressos variam de acordo com o setor e os benefícios incluídos, com opções que vão desde arquibancada até pacotes VIP com experiências exclusivas. Confira os valores (sem taxa de conveniência):

Arquibancada: R$ 340 (meia-entrada) | R$ 680 (inteira)

Cadeira superior: R$ 490 (meia-entrada) | R$ 980 (inteira)

Cadeira inferior: R$ 540 (meia-entrada) | R$ 1.080 (inteira)

Pista: R$ 625 (meia-entrada) | R$ 1.250 (inteira)

Pacote VIP: R$ 3.678 (meia-entrada) | R$ 4.303 (inteira)

O pacote VIP inclui ingresso de pista e benefícios adicionais, como entrada antecipada, acesso ao soundcheck pré-show, brinde exclusivo, credencial personalizada, possibilidade de compra antecipada de produtos oficiais e atendimento dedicado no local.

Como comprar ingressos

A venda oficial ocorre pela Ticketmaster e será dividida em duas etapas. A pré-venda exclusiva para membros do ARMY, fandom oficial do BTS, acontece nos dias 7 e 8 de abril, sempre a partir das 10h (horário de Brasília). No dia 7, estarão disponíveis ingressos para os shows dos dias 28 e 30; no dia 8, para a apresentação do dia 31.

Já a venda geral abre no dia 10 de abril, às 10h pelo site e às 11h na bilheteria oficial, cujo endereço ainda será divulgado. A recomendação é que os interessados se antecipem, já que apresentações anteriores do grupo no Brasil registraram alta demanda e ingressos esgotados em poucas horas.

Como acessar a pré-venda do ARMY

Para participar da pré-venda, os fãs devem se cadastrar previamente na plataforma Weverse até 2 de abril, às 16h (horário de Brasília). Após a validação, será necessário informar o número de membro do ARMY, composto por nove dígitos iniciados por “BA”, para liberar o acesso à compra.