Xuxa anuncia show no Maracanã - Reprodução do Instagram

Xuxa anuncia show no Maracanã Reprodução do Instagram

Publicado 27/03/2026 14:10

Rio - Xuxa fará um show no estádio do Maracanã, na Zona Norte do Rio, no dia 20 de dezembro. A novidade foi compartilhada pela artista, que completa 63 anos, nesta sexta-feira (27), no Instagram. A apresentação, intitulada "O Último Voo da Nave", vai celebrar a trajetória artística da loira e terá no repertório sucessos marcantes como "Ilariê", "Lua de Cristal" e Tindolelê".

"Chegou a vez do meu Rio de Janeiro... Minha nave vai aterrissar no Maracanã, dia 20/12. Vejo vocês lá", escreveu Xuxa na legenda da publicação. Os internautas vibraram com o anúncio. "Que sonho", reagiu um admirador da artista. "Irei com certeza", garantiu outro. "Igualzinho nos anos 80-90 quando tinha show seu em dezembro no Maracanã", recordou uma terceira pessoa.







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A pré-venda de ingressos acontece nos dias 30 e 31 de março para clientes do banco Itaú, enquanto a venda geral abre ao meio-dia, de 1° de abril, pelo site da Eventim. Os valores, entretanto, ainda não foram divulgados.

Além do Rio, Xuxa leva o show para o Allianz Parque, em São Paulo, nos dias 25 de julho (ingressos esgotados), e dia 31 de julho (entradas disponíveis).