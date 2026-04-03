Feriado de Páscoa tem espetáculo gratuito Auto da Paixão de Cristo e maisDivulgação
"O tempo todo ele tenta convencer o espectador a acreditar no seu ponto de vista, tentando validar cada escolha, por mais terrível que seja", adianta Bonèmer. Os atores Cassio Pandolfh, Francisco Paz, Guilhermina Libanio, João Fernandes, Laura Gabriela e Tom Nader também integram o elenco.
Banda Mais do Mesmo
Sexta-feira, às 20h
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Vitinho, Yan e Landim
Sexta-feira, às 21h
Local: Espaço Hall
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 15 (mais taxas)
Sábado, a partir das 17h
Local: Quintal da Lapa
Endereço: Rua do Lavradio, 75 (esquina com Av. Chile) – Lapa, Rio de Janeiro
Ingresso: a partir de R$ 15
Sábado, às 19h
Local: West Shopping (Praça de alimentação)
Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande - Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Daniel Cruz
Sábado, às 19h30
Local: Teatro Rival Petrobras
Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50
Domingo, às 19h
Local: Blue Note Rio
Endereço: Avenida Atlantica, 1910 - Copacabana | Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 30
Lynyrd Skynyrd
Domingo, às 21h30
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 220 (meia entrada, mais taxas)
Espetáculos
Sexta-feira, às 18h
Local: Arcos da Lapa
Ingressos: Grátis
"O Julgamento do Zé Bebelo" - Grande Sertão: Veredas - 70 Anos de Travessia
Sexta-feira, às 19h
Local: Teatro Glauce Rocha
Endereço: Avenida Rio Branco, 179 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 10
"Querô - Sempre uma Reportagem Maldita"
Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h30
Local: Museu da Maré
Endereço: Avenida Guilherme Maxwell Nº 26 - Morro do Timbau, Complexo da Maré, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"Diana, A Princesa do Povo"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h30
Local: Teatro Multiplan
Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"
Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 19h
Local: Teatro Casa Grande
Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Loja A - Leblon – Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 75 (meia entrada)
Sábado, às 16h
Local: Shopping Metropolitano Barra
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
"O Talentoso Ripley"
Sábado e domingo, às 20h
Local: Teatro Gláucio Gill
Endereço: Praça Cardeal Arco Verde, s/n - Copacabana, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 35
Rafael Portugal
Sábado, às 21h
Local: Qualistage
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 47,50 (mais taxas)
Mais opções
Exposição "Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva"
Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h
Local: CCBB RJ
Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Exposição "Voz da Rua"
Sexta-feira, das 9h às 16h
Local: Museu Casa do Administrador do Núcleo Colonial São Bento (MUCASB)
Endereço: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 9442, São Bento, Duque de Caxias – RJ
Ingressos: Grátis
Exposição "Museu dos Meninos: Futuros Sampleados"
Sexta-feira, das 9h às 18h; Sábado, das 10h às 14h
Local: Museu da Maré
Endereço: Avenida Guilherme Maxwell, 26 - Maré, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis
Sexta-feira e domingo, das 11h às 15h
Oficina Pintura de Rosto
Sábado, das 11h às 15h
Fotos com Coelho da Páscoa
Sábado, das 10h às 12h
Local: AquaRio
Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80 (meia entrada, ingressos do aquário)
Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h
Local: Estacionamento do Parkshopping
Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 25
Sábado e domingo, a partir das 11h30
Local: BioParque do Rio
Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n — São Cristóvão, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 30,50 (meia entrada, ingresso do parque)
Sábado, das 12h às 18h
Local: Sede do Cordão da Bola Preta
Endereço: Rua da Relação, 3 – Lapa (esquina com a Rua do Lavradio), Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 20 (prato da iguaria por R$ 45)
Oficina de Páscoa
Sábado, das 14h às 17h
Local: Fashion Mall (Brinquedoteca - Piso L1)
Endereço: Estrada da Gávea, 899 - São Conrado, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (vagas limitadas com inscrições prévias ou no local)
Sábado, das 14h às 18h
Distribuição de chocolates
Domingo, das 14h às 18h
Local: Casa & Gourmet (Praça de eventos)
Endereço: Rua General Severiano, 97 – Botafogo
Ingressos: Grátis
Caça aos chocolates
Sábado, a partir das 15h
Local: West Shopping (1º piso)
Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis (vagas limitadas com inscrições antecipadas através do aplicativo do shopping)
Sábado, das 15h às 19h
Local: Carioca Shopping
Endereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909 – Vila da Penha
Ingressos: Grátis (vagas limitadas)
Retirada do mapa: com 1h de antecedência, no Balcão de Benefícios – 2º piso (por ordem de chegada)
Páscoa Inclusiva
Sábado e domingo, a partir das 16h
Local: Shopping Nilópolis Square
Endereço: Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, nº100, Nilópolis, Centro - RJ
Ingressos: Grátis
Oficina de donuts, pintura facial e personagens temáticos
Sábado, das 15h às 18h
Local: Shopping Nova Iguaçu (Praça de Alimentação - Piso 2)
Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ
Ingressos: Grátis
Sábado, das 15h às 18h
Local: Jardim Botânico
Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Rio de Janeiro
Ingressos: R$ 35 (meia entrada)
Omni Festival
Sábado, a partir das 18h30
Local: Farmasi Arena
Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 80 (mais taxas)
Pintura de Orelha do Coelho e fotos com o coelhinho
Domingo, às 15h
Local: Via Park Shopping
Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro
Ingressos: Grátis