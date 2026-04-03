Feriado de Páscoa tem espetáculo gratuito Auto da Paixão de Cristo e mais - Divulgação

Feriado de Páscoa tem espetáculo gratuito Auto da Paixão de Cristo e maisDivulgação

Publicado 03/04/2026 05:00 | Atualizado 03/04/2026 15:18

Rio - O feriado de Páscoa chegou trazendo uma programação variada, incluindo espetáculos, shows, exposições e mais, além de muito coelhinho e chocolate para a criançada. Nesta sexta-feira santa (3), a montagem gratuita "Auto da Paixão de Cristo 2026" chega aos Arcos da Lapa, no Centro, às 18h, com Caio Blat interpretando Jesus Cristo e Vanessa Gerbelli no papel da Virgem Maria.

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Com texto e direção geral de Luis Fernando Bruno, o espetáculo conta com a participação de 50 artistas, entre atores, cantores e bailarinos. A encenação percorre momentos emblemáticos da vida de Cristo, como o nascimento, o batismo no Jordão, a escolha dos discípulos, o Sermão da Montanha, a Última Ceia, a Via-Sacra, a crucificação e a Ressurreição.

"Sempre tive o sonho de participar da 'Paixão de Cristo' na Lapa. Essa mistura de fé e arte popular, ao ar livre, remete aos primórdios do teatro. Espero entregar toda a emoção que esse ato de mistério merece. É uma honra interpretar o mensageiro do amor e da paz", afirma o ator.

Vanessa também ressalta a "honra" de viver o papel emblemático. "Maria é um ícone que representa a força feminina e o amor incondicional. Interpretar a Mãe de Jesus é muito emocionante e uma honra para mim".

A trilha sonora, composta especialmente para a montagem, mescla músicas originais a temas tradicionais da cultura religiosa. "É um espetáculo-celebração que, em tempos marcados pela violência e pela ganância dos poderosos, nos faz refletir sobre o amor ao próximo e a paz, mostrando que a mensagem de Cristo permanece viva e urgente", fala o diretor.

Atividades grátis de Páscoa

Os pequenos poderão aproveitar atividades 0800 oferecidas em vários shoppings da Cidade Maravilhosa. No sábado (4), a partir das 14h, o Fashion Mall, em São Conrado, na Zona Sul, promove a oficina onde crianças - entre 3 e 10 anos - poderão soltar a imaginação e rechear os próprios ovinhos de chocolate. As inscrições devem ser realizadas previamente pelo WhatsApp do Fashion Prime (21) 98681-5983 ou diretamente no espaço, localizado no Piso L2. As vagas são limitadas.

No mesmo dia, o espetáculo infantil "Fofo – A Origem do Coelhinho da Páscoa" promete encantar toda a família, no Shopping Metropolitano Barra, na Barra Olímpica, Zona Sudoeste do Rio, às 16h. Ainda no sábado, a partir das 15h, as crianças se aventuram na "Caça dos chocolates", promovida no West Shopping, em Campo Grande, Zona Oeste, e no Carioca Shopping, em Vila da Penha, Zona Norte.

A Páscoa também chega ao Shopping Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, com oficina de donuts, pintura facial a parada temática com os coelhos da Páscoa. As atividades acontecem no mesmo dia e a partir do mesmo horário.

Rafael Portugal

Quem estiver com uma graninha extra para curtir o feriado, Rafael Portugal se apresenta no "Festival Humor Contra-Ataca", no Qualistage, Barra da Tijuca, Zona Sudoeste, no sábado (4), às 21h. Com o solo "Tô Só Desabafando", o ator e comediante leva um espetáculo leve, dinâmico e repleto de histórias pessoais, situações inusitadas do cotidiano, bastidores da TV e episódios improváveis da trajetória.

Em tom descontraído, o artista destaca a influência do bairro onde é "cria". "O show tem essa influência do que vivi e vivo na Zona Oeste. Realengo influenciou tudo no meu humor. Meus amigos de lá são muito mais engraçados do que eu", fala o integrante do "Domingão com Huck", da TV Globo. O festival também conta com a atriz e humorista Priscila Castello Branco, que fará o show de abertura.

'O Talentoso Ripley'

Neste sábado (4), às 20h, estreia a versão brasileira de "O Talentoso Ripley", primeira adaptação teatral em português do romance de Patricia Highsmith, publicado em 1955, no Teatro Gláucio Gill, em Copacabana, Zona Sul. Hugo Bonèmer interpreta o personagem Tom Ripley e também assina a direção ao lado de Kamilla Rufino. A narrativa se constrói como um depoimento em primeira pessoa, no qual o protagonista conduz o público por sua lógica e reorganiza os acontecimentos a partir de sua própria versão.



"O tempo todo ele tenta convencer o espectador a acreditar no seu ponto de vista, tentando validar cada escolha, por mais terrível que seja", adianta Bonèmer. Os atores Cassio Pandolfh, Francisco Paz, Guilhermina Libanio, João Fernandes, Laura Gabriela e Tom Nader também integram o elenco.

Se empolgou? Confira, então, a programação completa:

Shows



Banda Mais do Mesmo

Sexta-feira, às 20h

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50



Vitinho, Yan e Landim

Sexta-feira, às 21h

Local: Espaço Hall

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 5850 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 15 (mais taxas)

Marvvila – A Pagodeira no Quintal

Sábado, a partir das 17h

Local: Quintal da Lapa

Endereço: Rua do Lavradio, 75 (esquina com Av. Chile) – Lapa, Rio de Janeiro

Ingresso: a partir de R$ 15

KSLA

Sábado, às 19h

Local: West Shopping (Praça de alimentação)

Endereço: Estrada do Mendanha, 555, Campo Grande - Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Daniel Cruz

Sábado, às 19h30

Local: Teatro Rival Petrobras

Endereço: Rua Álvaro Alvim, 33 - Subsolo, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50

Quartetinho toca Djavan

Domingo, às 19h

Local: Blue Note Rio

Endereço: Avenida Atlantica, 1910 - Copacabana | Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 30



Lynyrd Skynyrd

Domingo, às 21h30

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 220 (meia entrada, mais taxas)



Espetáculos

"Auto da Paixão de Cristo"

Sexta-feira, às 18h

Local: Arcos da Lapa

Ingressos: Grátis



"O Julgamento do Zé Bebelo" - Grande Sertão: Veredas - 70 Anos de Travessia

Sexta-feira, às 19h

Local: Teatro Glauce Rocha

Endereço: Avenida Rio Branco, 179 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 10



"Querô - Sempre uma Reportagem Maldita"

Sexta-feira, sábado e domingo, às 19h30

Local: Museu da Maré

Endereço: Avenida Guilherme Maxwell Nº 26 - Morro do Timbau, Complexo da Maré, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



"Diana, A Princesa do Povo"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 15h30

Local: Teatro Multiplan

Endereço: Avenida das Américas, 3900 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25



"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h e 20h; Domingo, às 19h

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Loja A - Leblon – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 75 (meia entrada)

"Fofo – A Origem do Coelhinho da Páscoa"

Sábado, às 16h

Local: Shopping Metropolitano Barra

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 1300 – Barra Olímpica, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



"O Talentoso Ripley"

Sábado e domingo, às 20h

Local: Teatro Gláucio Gill

Endereço: Praça Cardeal Arco Verde, s/n - Copacabana, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 35



Rafael Portugal

Sábado, às 21h

Local: Qualistage

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 47,50 (mais taxas)



Mais opções



Exposição "Viva Mauricio - Mauricio de Sousa, a Experiência Imersiva"

Sexta-feira, sábado e domingo, a partir das 9h

Local: CCBB RJ

Endereço: Rua Primeiro de Março, 66 - Centro, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis



Exposição "Voz da Rua"

Sexta-feira, das 9h às 16h

Local: Museu Casa do Administrador do Núcleo Colonial São Bento (MUCASB)

Endereço: Avenida Governador Leonel de Moura Brizola, 9442, São Bento, Duque de Caxias – RJ

Ingressos: Grátis



Exposição "Museu dos Meninos: Futuros Sampleados"

Sexta-feira, das 9h às 18h; Sábado, das 10h às 14h

Local: Museu da Maré

Endereço: Avenida Guilherme Maxwell, 26 - Maré, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis

Oficina de construção de orelhas de papel + fotos com Coelho da Páscoa

Sexta-feira e domingo, das 11h às 15h

Oficina Pintura de Rosto

Sábado, das 11h às 15h

Fotos com Coelho da Páscoa

Sábado, das 10h às 12h

Local: AquaRio

Endereço: Praça Muhammad Ali, s/nº – Gamboa, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80 (meia entrada, ingressos do aquário)

Circo dos Sonhos apresenta "Alakazan - A Fábrica Mágica"

Sexta-feira, às 20h; Sábado e domingo, às 16h, 18h e 20h

Local: Estacionamento do Parkshopping

Endereço: Estrada do Monteiro, 1200 - Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 25

Hello Kitty e Amigos + Oficinas para crianças

Sábado e domingo, a partir das 11h30

Local: BioParque do Rio

Endereço: Parque da Quinta da Boa Vista, s/n — São Cristóvão, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 30,50 (meia entrada, ingresso do parque)

Feijoada do Bola

Sábado, das 12h às 18h

Local: Sede do Cordão da Bola Preta

Endereço: Rua da Relação, 3 – Lapa (esquina com a Rua do Lavradio), Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 20 (prato da iguaria por R$ 45)



Oficina de Páscoa

Sábado, das 14h às 17h

Local: Fashion Mall (Brinquedoteca - Piso L1)

Endereço: Estrada da Gávea, 899 - São Conrado, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (vagas limitadas com inscrições prévias ou no local)

Oficina de ovos recheados

Sábado, das 14h às 18h

Distribuição de chocolates

Domingo, das 14h às 18h

Local: Casa & Gourmet (Praça de eventos)

Endereço: Rua General Severiano, 97 – Botafogo

Ingressos: Grátis



Caça aos chocolates

Sábado, a partir das 15h

Local: West Shopping (1º piso)

Endereço: Estrada do Mendanha, 555 - Campo Grande, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis (vagas limitadas com inscrições antecipadas através do aplicativo do shopping)

Caça aos chocolates

Sábado, das 15h às 19h

Local: Carioca Shopping

Endereço: Avenida Vicente de Carvalho, 909 – Vila da Penha

Ingressos: Grátis (vagas limitadas)

Retirada do mapa: com 1h de antecedência, no Balcão de Benefícios – 2º piso (por ordem de chegada)



Páscoa Inclusiva

Sábado e domingo, a partir das 16h

Local: Shopping Nilópolis Square

Endereço: Professor Alfredo Gonçalves Filgueiras, nº100, Nilópolis, Centro - RJ

Ingressos: Grátis



Oficina de donuts, pintura facial e personagens temáticos

Sábado, das 15h às 18h

Local: Shopping Nova Iguaçu (Praça de Alimentação - Piso 2)

Endereço: Avenida Abílio Augusto Távora, 1.111 – Luz, Nova Iguaçu – RJ

Ingressos: Grátis

Páscoa da Ecovilla Ri Happy

Sábado, das 15h às 18h

Local: Jardim Botânico

Endereço: Rua Jardim Botânico, 1008 - Rio de Janeiro

Ingressos: R$ 35 (meia entrada)



Omni Festival

Sábado, a partir das 18h30

Local: Farmasi Arena

Endereço: Avenida Embaixador Abelardo Bueno, 3401 - Barra Olímpica, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 80 (mais taxas)



Pintura de Orelha do Coelho e fotos com o coelhinho

Domingo, às 15h

Local: Via Park Shopping

Endereço: Avenida Ayrton Senna, 3000 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro

Ingressos: Grátis