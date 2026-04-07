Open Air Brasil exibe filmes indicados ao Oscar e mais - Divulgação / Alexandre Woloch

Open Air Brasil exibe filmes indicados ao Oscar e maisDivulgação / Alexandre Woloch

Publicado 07/04/2026 12:42 | Atualizado 07/04/2026 13:00

Rio - A maior tela de cinema a céu aberto do mundo, o Open Air exibirá filmes, incluindo indicados ao Oscar 2026, a partir desta quarta-feira (8), no Jockey Club Brasileiro, na Gávea, Zona Sul do Rio. O evento, que está na terceira e última semana, também conta com música, gastronomia, pipoca gratuita e recreação para crianças.

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Na quarta, será exibido o clássico "Thelma & Louise", filme que marcou gerações ao celebrar a autonomia feminina, em sessão que terá abertura e encerramento com sets do DJ Paulinho Sattamini. Na quinta (9), o público será transportado para Pandora com "Avatar: Fogo e Cinzas", longa-metragem vencedor do Oscar 2026 na categoria "Melhores Efeitos Visuais".

Já na sexta (10), a ação e suspense está garantido com o grande vencedor da premiação deste ano, "Uma Batalha Após a Outra", dirigido por Paul Thomas Anderson e protagonizado por Leonardo DiCaprio. A noite conta, ainda, com a DJ Lys Ventura, que vai apresentar dois sets, um antes e outro após a sessão.



No último dia do evento, no sábado (11), terão duas sessões. "Bob Esponja - Em Busca da Calça Quadrada" vai alegrar a criançada com aventuras submarinas e divertidíssimas do atrapalhado herói. Já na segunda sessão, será apresentado o documentário "Maya and the Wave", exibido no Brasil apenas no Festival do Rio em 2022. Após a exibição, o público curte a Matinê do Quartinho, projeto musical do Quartinho Bar, que faz sucesso em Botafogo. Os ingressos custam a partir de R$ 50.



Confira:



Dia 8 de abril (quarta-feira)

18h30 - Abertura

18h50 - DJ Paulinho Sattamini

20h - "Thelma & Louise"

22h30 - DJ Paulinho Sattamini



Dia 9 de abril (quinta-feira)

18h30 - Abertura

20h - "Avatar: Fogo e Cinzas"



Dia 10 de abril (sexta-feira)

18h30 - Abertura

18h50 - DJ Lys Ventura

20h - "Uma Batalha Após a Outra"

22h55 - DJ Lys Ventura



Dia 11 de abril (sábado)

16h - Abertura da 1ª sessão

16h10 - Recreação (até 17h50)

18h - 1ª sessão: "Bob Esponja - Em Busca da Calça Quadrada"

20h50 - Abertura 2ª sessão

21h50 - 2ª sessão: "Maya and the Wave"

23h40 - Matinê do Quartinho



Serviço

Open Air Brasil

Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, a partir das 18h30; Sábado, a partir das 16h

Local: Jockey Club Brasileiro

Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 50 mais taxas (meia entrada, segundo lote)