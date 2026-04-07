Open Air Brasil exibe filmes indicados ao Oscar e maisDivulgação / Alexandre Woloch
No último dia do evento, no sábado (11), terão duas sessões. "Bob Esponja - Em Busca da Calça Quadrada" vai alegrar a criançada com aventuras submarinas e divertidíssimas do atrapalhado herói. Já na segunda sessão, será apresentado o documentário "Maya and the Wave", exibido no Brasil apenas no Festival do Rio em 2022. Após a exibição, o público curte a Matinê do Quartinho, projeto musical do Quartinho Bar, que faz sucesso em Botafogo. Os ingressos custam a partir de R$ 50.
Dia 8 de abril (quarta-feira)
18h30 - Abertura
18h50 - DJ Paulinho Sattamini
20h - "Thelma & Louise"
22h30 - DJ Paulinho Sattamini
Dia 9 de abril (quinta-feira)
18h30 - Abertura
20h - "Avatar: Fogo e Cinzas"
Dia 10 de abril (sexta-feira)
18h30 - Abertura
18h50 - DJ Lys Ventura
20h - "Uma Batalha Após a Outra"
22h55 - DJ Lys Ventura
Dia 11 de abril (sábado)
16h - Abertura da 1ª sessão
16h10 - Recreação (até 17h50)
18h - 1ª sessão: "Bob Esponja - Em Busca da Calça Quadrada"
20h50 - Abertura 2ª sessão
21h50 - 2ª sessão: "Maya and the Wave"
23h40 - Matinê do Quartinho
Quarta-feira, quinta-feira e sexta-feira, a partir das 18h30; Sábado, a partir das 16h
Local: Jockey Club Brasileiro
Endereço: Praça Santos Dumont, 31 - Gávea, Rio de Janeiro
Ingressos: A partir de R$ 50 mais taxas (meia entrada, segundo lote)
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