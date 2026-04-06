Robbie Williams anuncia show único no Brasil - Divulgação

Robbie Williams anuncia show único no BrasilDivulgação

Publicado 06/04/2026 12:58

Rio - Dono de sucessos como "Angels" e "Feel", Robbie Williams fará um show único no Brasil, no dia 13 de outubro, em São Paulo, no Allianz Parque. A apresentação faz parte da turnê "Britpop". A venda geral de ingressos acontece nesta quinta-feira (9), às 12h. As entradas custam a partir de R$ 195 + taxas.

"Britpop" é o 13º álbum de Williams e traz os singles "Rocket", "Spies", "Human", "Pretty Face" e "All My Life". O álbum tem também a participação de diversos artistas, incluindo Chris Martin, do Coldplay, Gaz Coombes, vocalista do Supergrass, Tony Iommi, guitarrista do Black Sabbath, o duo pop mexicano Jesse & Joy, e o músico inglês Gary Barlow.

A turnê pela América Latina passa também por Colômbia, Argentina, Chile, Peru e México com ingressos esgotados em todas as cidades. Vale lembrar que a última vez que o artista esteve no Brasil foi em 2006, com a turnê"Close Encounters". O show aconteceu naPraça da Apoteose, no Rio de Janeiro.



Reconhecido como um dos artistas mais premiados do mundo, a trajetória de Robbie inclui seis dos 100 álbuns mais vendidos da história britânica, 90 milhões de álbuns vendidos em todo o mundo, um recorde de 16 álbuns #1 no Reino Unido e um recorde de 18 BRIT Awards.

Confira os valores:

Pista Premium: R$ 690 + taxas (inteira) / R$ 345 + taxas (meia-entrada)

Pista: R$ 450 + taxas (inteira) / R$ 225 + taxas (meia-entrada)

Cadeira Inferior: R$ 590 + taxas (inteira) / R$ 295 + taxas (meia-entrada)

Cadeira Superior: R$ 390 + taxas (inteira) / R$ 195 + taxas (meia-entrada)

