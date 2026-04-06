Tim Maia tem trajetória celebrada em musical: ’Com respeito, verdade e muito carinho’ - Divulgação

Tim Maia tem trajetória celebrada em musical: ’Com respeito, verdade e muito carinho’Divulgação

Publicado 06/04/2026 05:00

Rio - Protagonizado por Thór Junior, o espetáculo "Tim Maia, Vale Tudo - O Musical" está em cartaz no Teatro Casa Grande, no Leblon, Zona Sul do Rio, até este domingo (12). A obra retrata a trajetória de Sebastião Rodrigues Maia, o Tim Maia, desde a juventude até a consagração nacional, além de revisitar grandes sucessos do cantor, que morreu aos 55 anos, em 1998, em decorrência de um choque séptico.

fotogaleria

Thór exalta o artista e celebra oportunidade de interpretá-lo nos palcos. "Muita emoção, muita música e uma viagem pela história de um dos artistas mais importantes da nossa música! O espetáculo celebra o Tim Maia em toda a sua potência, com humor, irreverência e momentos muito marcantes da vida dele. É uma experiência muito viva, só vindo assistir para saber como é boa essa energia", comenta o ator.

Idealizada pelo filho de Tim, Carmelo Maia, a megaprodução inclui figurinos impecáveis, canções consagradas e orquestra. "Esse projeto é uma forma de manter a obra do meu pai viva e acessível para diferentes gerações. O Tim Maia marcou profundamente a música brasileira e continua sendo uma referência até hoje. O musical celebra essa trajetória com respeito, verdade e muito carinho".

As múltiplas facetas do cantor, também conhecido pelos fãs como 'Síndico, são retratadas na montagem. "O público consegue conhecer não só o artista consagrado, mas também o homem por trás das músicas. Existem momentos que mostram o humor, as contradições e a humanidade dele", ressalta Carmelo.

A produção conta com 20 canções, incluindo alguns dos maiores hits do artista, como "Azul da Cor do Mar", "Não Quero Dinheiro", "Gostava Tanto de Você" e "Acenda o Farol". "O público vai ouvir músicas que marcaram época... São canções que fazem parte da memória afetiva de praticamente todo brasileiro", fala o filho do artista.

Ele, ainda, ressalta a conexão da plateia com a obra de Tim. "Sempre foi muito emocionante! O público chega ao teatro já com uma relação afetiva muito forte com as músicas do meu pai. É bonito ver diferentes gerações cantando juntas e se conectando com essa história".

Thór, inclusive, acredita que o momento mais emocionante é justamente quando a plateia entoa as canções do homenageado durante o espetáculo. "Acho muito forte quando a música conecta o público diretamente com a memória do Tim. Quando começam certas canções e a plateia canta junto, a gente sente que aquilo ultrapassa o palco e vira uma celebração coletiva da obra dele".

Além disso, o ator comenta os desafios de dar vida ao cantor que ainda vive no imaginário dos fãs. "É justamente fazer jus à grandeza dele. O Tim Maia tem uma presença muito forte, uma voz inconfundível e uma personalidade enorme. Então o trabalho é encontrar um equilíbrio entre representar esse ícone e trazer verdade para o personagem em cena".

O processo para a construção do personagem foi de "muita pesquisa e dedicação". "Estudei muito sobre a vida dele, a forma como ele se movimentava, o jeito de cantar, de falar e de se relacionar com as pessoas. Ao mesmo tempo, a gente busca não fazer uma imitação, mas captar a essência e a energia que ele tinha".

Antes de chegar ao Rio, o musical passou por São Paulo. O ator ressalta o sentimento de se apresentar na cidade natal do compositor. "Trazer esse espetáculo para o Rio tem um significado especial demais. É a cidade do Tim, onde ele nasceu, viveu tantas histórias e construiu grande parte da trajetória dele", conta.

Após a temporada na Cidade Maravilhosa, a montagem seguirá para o Theatro Municipal de Niterói, entre 16 a 19 de abril, mesmo local da última apresentação de Tim, em 1998. Além disso, o espetáculo será apresentado no Festival de Teatro de Curitiba, no Paraná, nos dias 31 de março e 1° de abril.

Serviço:

"Tim Maia, Vale Tudo - O Musical"

Sexta-feira, às 20h; Sábado, às 16h; Domingo, às 19h

Temporada até 12 de abril

Local: Teatro Casa Grande

Endereço: Avenida Afrânio de Melo Franco, 290 - Loja A - Leblon – Rio de Janeiro

Ingressos: A partir de R$ 75 (meia entrada)