Claudia Mello deixa o cargo de secretária de Saúde - Divulgação

Claudia Mello deixa o cargo de secretária de SaúdeDivulgação

Publicado 28/04/2026 09:17

Rio – O governador em exercício do Rio, desembargador Ricardo Couto, exonerou nesta terça-feira (28) a secretária Estadual de Saúde, Claudia Mello, e o subsecretário de Comunicação, Igor Marques. As mudanças, que fazem parte de um pacote com o desligamento de outros 157 servidores , foram publicada no Diário Oficial do Estado.

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Para o lugar de Claudia, foi nomeado o urologista Ronaldo Damião. Ele dirigiu o Hospital Universitário Pedro Ernesto durante a pandemia de Covid-19 e já presidiu a Sociedade Brasileira de Urologia, além de ter participado da disseminação da campanha Novembro Azul no Brasil, voltada à conscientização sobre o câncer de próstata.



Damião também atua como pró-reitor de Saúde e professor titular de Urologia da Universidade do Estado do Rio (Uerj).

No mesmo decreto, Couto também publicou a saída de Eloi Leite, assessor especial na área administrativa da mesma pasta que Igor, e de Elizabeth Perez, que ocupava a direção na Secretaria de Estado de Governo.

* Reportagem da estagiária Agatha Araújo, sob supervisão de Raphael Perucci





