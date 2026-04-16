O Palácio Guanabara é a sede do governo do RJ - Divulgação

O Palácio Guanabara é a sede do governo do RJDivulgação

Publicado 16/04/2026 20:16



Em publicação extra do Diário Oficial, na noite desta quinta-feira (16), o presidente do Tribunal de Justiça do Rio e governador em exercício, o desembargador Ricardo Couto, exonerou 157 cargos em comissão da Secretaria de Governo. A medida faz parte de uma revisão administrativa na estrutura da pasta.

Do total de desligados, 153 ocupavam cargos sem vínculo efetivo, ou seja, não eram concursados. Outros quatro são servidores de carreira e serão devolvidos aos órgãos de origem. Os atos foram assinados pelo novo secretário da Casa Civil, Flávio Willeman, nomeado na terça (14).

De acordo com o governo, parte dos critérios utilizados na revisão levou em consideração dados administrativos, como o uso de sistemas internos, entre eles o Serviço Eletrônico de Informações (SEI), plataforma utilizada na tramitação de processos e documentos oficiais. Também foram considerados registros funcionais e a vinculação dos servidores à estrutura da secretaria.

A Secretaria de Governo é responsável por programas e ações operacionais do estado, como a Operação Lei Seca e o Segurança Presente, além de atividades de articulação administrativa. A revisão atinge diferentes níveis da estrutura, incluindo cargos de direção, assessoramento e funções de apoio.

Apesar dos desligamentos, os cargos comissionados não serão extintos neste momento. O preenchimento das funções deve ocorrer conforme a necessidade da administração. Os servidores comissionados sem outro vínculo com o serviço público foram desligados de forma imediata. Já os concursados atingidos retornam às funções de origem.