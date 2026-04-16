PM registrou 9 mil vídeos com imagens de 504 câmeras corporais dos agentes que atuaram na operação no AlemãoReginaldo Pimenta/Agência O Dia
Operação Contenção: PF quer identificar vídeos para acelerar trabalho
Ação deflagrada no ano passado deixou mais de 120 mortos
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Cantora colombiana se apresenta na cidade apenas no dia 2 de maio, mas o comércio colhe os bons frutos
Manuscrito original de 'A Hora da Estrela', de Clarice Lispector, é leiloado por R$ 375 mil
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PF prende quatro por tráfico de armas e drogas em São Gonçalo
Operação mira organização criminosa que abastecia áreas de conflito no estado do Rio
Imagens mostram PMs do Bope comendo e até usando banheiro em casas invadidas durante operação na Maré
Dez agentes foram denunciados pelo Gaesp/MPRJ; apesar do flagrante, eles não foram afastados da corporação
Rio de Janeiro é o estado que mais recebeu turistas internacionais no Brasil no 1º trimestre de 2026
Desempenho representa crescimento de 18,8% sobre o mesmo período de 2025
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