Cachorro passou por cirurgia na Fazenda Modelo - Reprodução

Cachorro passou por cirurgia na Fazenda ModeloReprodução

Publicado 16/04/2026 14:09

Rio - Um cachorro de rua foi baleado, na noite desta quarta-feira (15), em Guaratiba, na Zona Oeste. De acordo com moradores, um policial seria o autor do disparo.

Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais (SMPDA), o cão passou por uma cirurgia na madrugada desta quinta-feira (16) na Fazenda Modelo, um abrigo da prefeitura que oferece serviços de veterinária e apoio a animais em vulnerabilidade.

Ainda de acordo com a pasta, a bala atingiu o estômago, o diafragma e a costela do cachorro. Seu quadro de saúde é considerado grave.

A SMPDA informou que vizinhos denunciaram que o autor seria um policial, morador de Guaratiba, que não gosta de cães. O suspeito já teria matado um outro animal e jurou outros de morte.

"Conversei com moradores e estão todos temerosos de o homem volte a atacar os cães comunitários. Vou denunciar o caso à polícia para que seja investigado. Se há um exterminador de cães de rua em Guaratiba, ele precisa ser identificado, parado e punido", afirmou o vereador Luiz Ramos Filho, da Comissão de Defesa dos Animais da Câmara Municipal do Rio.

Segundo a secretária municipal de Proteção e Defesa dos Animais, Jeniffer Coelho, este já é o quarto caso de animais baleados atendidos pela rede municipal de saúde veterinária este ano.

"No ano passado, tivemos 12 casos. Alguns foram vítimas de balas perdidas em comunidades. Em outros casos, os animais foram propositalmente atacados. Nós criamos um protocolo em que todos estes casos são contabilizados e devidamente denunciados às autoridades policiais. É preciso lembrar que maltratar animais é crime com pena de dois a cinco anos de prisão", disse.

Questionada, a Polícia Civil informou que, até o momento, o caso não foi registrado na 43ª DP (Guaratiba). A corporação orienta que todo o caso seja registrado para que seja devidamente apurado.