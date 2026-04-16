Decradi - Divulgação PCERJ

DecradiDivulgação PCERJ

Publicado 16/04/2026 22:26 | Atualizado 16/04/2026 22:29

Um adolescente de 16 anos foi apreendido pela Polícia Civil no Complexo do Lins, na Zona Norte do Rio, suspeito de envolvimento em crimes virtuais graves, incluindo incentivo à automutilação de outros menores e planejamento de ataques violentos. A ação ocorreu durante uma operação nacional coordenada pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública, com apoio de setores de inteligência.

De acordo com a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância (Decradi), o jovem utilizava diversas plataformas digitais, principalmente grupos na plataforma Discord, para interagir com comunidades voltadas à disseminação de conteúdo extremista e práticas de violência.

Nas conversas, ele não apenas participava, mas também incentivava ativamente outros adolescentes a se ferir.

As investigações revelaram que o menor pressionava vítimas, todas com menos de 18 anos e residentes em diferentes estados, a praticarem automutilação. Em um dos casos mais graves, uma adolescente de 14 anos chegou a se ferir e escreveu no próprio corpo o apelido usado pelo suspeito na internet. A jovem precisou ser internada e segue em acompanhamento psicológico, segundo a Polícia.

Durante o trabalho de monitoramento, os agentes identificaram que o adolescente mantinha múltiplas contas e perfis online para dificultar o rastreamento. Nos diálogos analisados, ele demonstrava interesse em adquirir armas de fogo, pesquisava preços de armamentos e buscava informações sobre a fabricação de explosivos caseiros.

Ainda segundo a Polícia Civil, foram encontrados indícios claros de planejamento de ataques, além de mensagens que mencionavam a intenção de cometer atos de crueldade contra animais. O nível de envolvimento e a gravidade do conteúdo chamaram a atenção dos investigadores.

Na abordagem, realizada de forma estratégica para evitar riscos aos moradores da região, o adolescente foi apreendido fora da comunidade.

Com ele, os policiais encontraram uma camisa com inscrição em língua russa associada a discursos de ódio, item frequentemente ligado a grupos extremistas na internet. Também foi confirmado que ele já havia comprado ao menos duas facas.

A Justiça do Rio autorizou a internação provisória do menor, além da expedição de mandados de busca e apreensão de aparelhos eletrônicos e quebra de sigilo de dados.