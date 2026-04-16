DecradiDivulgação PCERJ
Adolescente de 16 anos é apreendido por incentivar automutilação e planejar ataques pela internet
Jovem atuava em grupos no Discord, pressionava vítimas e pesquisava armas e explosivos, de acordo com a Polícia Civil
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Família e amigos se despedem de jovem morto por triciclo em Cascadura
Corpo do jovem foi sepultado no Cemitério de Inhaúma, nesta quinta-feira (16)
Funcionários da CET-Rio, dentro de viatura, são vítimas de arrastão na Avenida Brasil
Vítimas foram abordadas pelos criminosos na altura de Fazenda Botafogo, na Zona Norte, e tiveram os pertences roubados
Governador em exercício do Rio exonera mais de 150 cargos comissionados
Lista foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial, publicada na noite desta quinta (16); maioria dos desligados não é concursada
Cão que participou da maior apreensão de drogas do país pode receber a Medalha Tiradentes
Hulk, um pastor belga malinois de 5 anos, pode ser o primeiro animal a receber a honraria da Alerj
Homem é condenado a 30 anos de prisão pela morte da ex-namorada, em Paracambi
Marco Antonio da Silva assassinou Aida Naira Cruz Rodrigues esganada e jogou o corpo dela de um barranco no Rio Guandu
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