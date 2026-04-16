Carro da CET-Rio foi alvo de criminosos na Avenida Brasil - Arquivo/O Dia

Carro da CET-Rio foi alvo de criminosos na Avenida BrasilArquivo/O Dia

Publicado 16/04/2026 20:29

Uma equipe da Companhia Municipal de Engenharia e Tráfego (CET-Rio) foi assaltada dentro de uma viatura oficial durante um arrastão na Avenida Brasil, na tarde desta quinta-feira (16). A equipe foi abordada na pista sentido Zona Oeste, altura do bairro Fazenda Botafogo - local que costuma registrar muitas ocorrências desse tipo. Nenhum dos servidores ficou ferido.

No momento do arrastão, o trânsito estava congestionado nas duas pistas em direção à Zona Oeste. O grupo de criminosos veio da região próxima ao Rio Acari e começou a abordar os veículos na pista do canto. Mesmo com a identificação da viatura visível, eles bateram no vidro e mandaram a equipe da CET-Rio descer. Eles tiveram pertences, dentre eles celulares, aliança e dinheiro, levados.

Uma das vítimas disse que buscou a localização do telefone roubado remotamente e o sinal marcava a região do bairro de Colégio, próximo à comunidade do Para Pedro, na Zona Norte.

Por meio de nota, a CET-Rio informou que que prestou apoio aos dois funcionários, que foram vítimas de assalto e que ninguém se feriu na ação.

A Polícia Militar, por sua vez, informou não ter nenhum registro do ocorrido. A Polícia Civil não se manifestou até o momento. O espaço segue aberto para eventuais manifestações.

O local onde ocorreu o arrastão fica próximo às comunidades da Serrinha e Primavera, onde a Polícia Militar, com apoio do Bope, realizou uma grande operação na quarta-feira (15). Moradores de bairros vizinhos, como Guadalupe, Honório Gurgel e Coelho Neto relataram sobrevoo de helicópteros da PM ao longo do dia, o que, no entanto, não inibiu os criminosos.