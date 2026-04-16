Aida Naira Rodrigues foi morta pelo ex-companheiro, Marco Antonio da Silva - Reprodução / Redes Sociais

Aida Naira Rodrigues foi morta pelo ex-companheiro, Marco Antonio da SilvaReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/04/2026 19:30

Rio - Um homem foi condenado, nesta quarta-feira (15), a 30 anos e quatro meses de prisão pelo assassinato, sequestro e ocultação do corpo de sua ex-companheira . Marco Antonio da Silva não se conformava com o fim do relacionamento com Aida Naira Cruz Rodrigues, de 46 anos, quando matou a mulher, em setembro de 2024, em Paracambi, na Baixada Fluminense.

Segundo as investigações, Marco Antonio atraiu Aida para dentro do seu carro, enquanto ela saia para trabalhar, por volta das 7h, sob o pretexto de conversar. Em seguida, ele impediu a saída dela do veículo e dirigiu até um local conhecido como Ponte Coberta.

Lá, ele desferiu diversos golpes na cabeça da vítima, esganou ela e a atirou de um barranco no Rio Guandu, com a intenção de ocultar o corpo de Aida.

Afastada do convívio com familiares e vigiada de perto por Marco Antonio, Aida registrava a rotina de violência em seu diário, item que foi apresentado pela Promotoria de Justiça de Paracambi durante o júri.

Após o crime, o Centro Especializado de Atendimento à Mulher (CEAM) de Paracambi passou a levar o nome da vítima, se tornando CEAM Aida Naira, como uma homenagem à sua memória.