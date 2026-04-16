Aida Naira Rodrigues foi morta pelo ex-companheiro, Marco Antonio da SilvaReprodução / Redes Sociais
Homem é condenado a 30 anos de prisão pela morte da ex-namorada, em Paracambi
Marco Antonio da Silva assassinou Aida Naira Cruz Rodrigues esganada e jogou o corpo dela de um barranco no Rio Guandu
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