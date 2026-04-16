Lote com manuscrito original de ?A Hora da Estrela?, de Clarice Lispector, foi arrematado por R$ 375 mil - Reprodução / Letra Viva Leilões

Lote com manuscrito original de ?A Hora da Estrela?, de Clarice Lispector, foi arrematado por R$ 375 milReprodução / Letra Viva Leilões

Publicado 16/04/2026 17:45 | Atualizado 16/04/2026 17:45

Rio - O datiloscrito, ou seja, o manuscrito datilografado, original e completo de “A Hora da Estrela”, de Clarice Lispector, foi leiloado por R$ 375 mil, nesta quinta-feira (16), segundo o Letra Viva Leilões, responsável pela disputa.

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A peça, vendida pelo lance inicial do leilão, é a única completa e que mais se aproxima da primeira edição da obra publicada em setembro de 1977. O lote reúne 62 páginas datilografadas, com alterações feitas à mão pela própria escritora, como mudanças de trechos, correções e cortes nas dedicatórias.



Entre as intervenções, também está a mudança na ordem dos 13 títulos alternativos do livro na ordem dos 13 títulos alternativos do livro, como: "O Piquenique dos Mendigos" que foi riscado e modificado para "Ela não Sabe Gritar".



Para especialistas, o datiloscrito é uma peça fundamental para a obra da autora, já que a localização da maioria dos originais manuscritos de Clarice é desconhecida. Há quase 50 anos, estudiosos procuram por estes documentos.



O original de “A Hora da Estrela” foi encontrado no acervo pessoal do crítico, professor, autor e ex-ministro da Educação Eduardo Portella, que escreveu o prefácio da obra. A peça nunca foi divulgada nem analisada por pesquisadores.



Além do datiloscrito original, o lote leiloado contava também com dez livros com dedicatória para Portella, o livro "Cozinha para Brincar", recibos assinados por Clarice, cinquenta edições da revista Manchete com as entrevistas "Diálogos Possíveis com Clarice", documentos produzidos por Eduardo Portella sobre sua obra e cerca de 40 recortes de jornais, revistas e panfletos sobre a autora.



Quem foi Clarice



Nascida na Ucrânia em 10 de dezembro de 1920 como Chaya Pinkhasivna Lispector, Clarice Lispector chegou ao Brasil ainda bebê. Com uma infância no Recife (PE), Clarice construiu sua carreira como escritora e jornalista no Rio de Janeiro.



Uma das autoras mais importantes da literatura brasileira do século XX, Clarice ficou famosa por explorar os pensamentos mais profundos de seus personagens, muitas vezes abordando temas como questões existenciais, identidade, solidão e o sentido da vida.



Entre suas principais obras, estão “Perto do Coração Selvagem” (1943), “A Paixão Segundo G.H.” (1964), “Laços de Família” (1960) e “A Hora da Estrela” (1977).



Clarice Lispector morreu um dia antes de completar 57 anos, em 9 de dezembro de 1977, após lutar contra um câncer de ovário.