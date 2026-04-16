Daniel Lourenço dos Santos foi encontrado morto no Hospital Municipal Salgado Filho - Reprodução

Daniel Lourenço dos Santos foi encontrado morto no Hospital Municipal Salgado FilhoReprodução

Publicado 16/04/2026 13:46 | Atualizado 16/04/2026 13:54

Rio - O enterro de Daniel Lourenço dos Santos, de 23 anos, encontrado morto após ter sido visto pela última vez na estação de trem de Engenheiro Pedreira, em Japeri, na Baixada Fluminense, aconteceu no Cemitério de Paracambi, na tarde desta quinta-feira (16). O velório teve início ainda na parte da manhã, por volta das 10h, e reuniu familiares e amigos.

Ao DIA, Maria Eduarda, produtora da companhia de dança que Daniel fazia parte e amiga pessoal dele, contou que, a princípio, chegou até a família a informação de que ele havia sido atropelado próximo à estação de trem de Sampaio, na Zona Norte, mas há informações de que talvez ele tenha sido agredido.

"Um amigo dele, que mora próximo ao Salgado Filho, foi até lá e reconheceu o Daniel. Quando chegou lá, ele já estava morto. Deu entrada no sábado, mas a gente não sabe como ele chegou até o hospital. A princípio, nos foi informado que o Daniel havia sido atropelado próximo à estação de Sampaio. Porém, chegou até a gente a notícia de que o Daniel foi agredido covardemente, não sabemos se foi caso de homofobia ou tentativa de assalto, porque levaram todos os pertences dele: documentos, telefones, tudo o que ele tinha”, relatou.

Antes de desaparecer, Daniel seguia para a Central do Brasil, de onde iria a uma festa no Centro. No entanto, não chegou ao destino. Segundo a mãe, o ingresso dele sequer foi registrado na entrada do evento.



Dançarino, o jovem também cursava Engenharia Química na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ele morava em uma república na Mangueira, mas costumava passar os fins de semana com a família.

O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).