Ao DIA, Maria Eduarda, produtora da companhia de dança que Daniel fazia parte e amiga pessoal dele, contou que, a princípio, chegou até a família a informação de que ele havia sido atropelado próximo à estação de trem de Sampaio, na Zona Norte, mas há informações de que talvez ele tenha sido agredido.
"Um amigo dele, que mora próximo ao Salgado Filho, foi até lá e reconheceu o Daniel. Quando chegou lá, ele já estava morto. Deu entrada no sábado, mas a gente não sabe como ele chegou até o hospital. A princípio, nos foi informado que o Daniel havia sido atropelado próximo à estação de Sampaio. Porém, chegou até a gente a notícia de que o Daniel foi agredido covardemente, não sabemos se foi caso de homofobia ou tentativa de assalto, porque levaram todos os pertences dele: documentos, telefones, tudo o que ele tinha”, relatou.
Antes de desaparecer, Daniel seguia para a Central do Brasil, de onde iria a uma festa no Centro. No entanto, não chegou ao destino. Segundo a mãe, o ingresso dele sequer foi registrado na entrada do evento.
Dançarino, o jovem também cursava Engenharia Química na Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj). Ele morava em uma república na Mangueira, mas costumava passar os fins de semana com a família.
O caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC).
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