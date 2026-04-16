Pitibull avançou em cão de pequeno porte que estava acompanhado da tutora - Divulgação

Pitibull avançou em cão de pequeno porte que estava acompanhado da tutoraDivulgação

Publicado 16/04/2026 12:04 | Atualizado 16/04/2026 12:24

Rio – Imagens de câmeras de segurança registraram o ataque de um pitbull a uma mulher que passeava com seu cachorro na Rua Conde de Bonfim, próximo à Rua dos Araújos, na Tijuca, na Zona Norte, na manhã da última terça-feira (14). Segundo a tutora, o animal fugiu de casa e não tem histórico de agressividade.

No vídeo, o animal aparece sendo acompanhado por homem, mas sem guia. Em determinado momento, ele avança contra o cão de pequeno porte. Assustada, a mulher tenta protegê-lo, erguendo o pet nos braços. Em meio ao desespero, o homem ainda tenta contê-lo, mas não consegue.

Na sequência, um funcionário de um prédio em frente também intervém para ajudar e abrigar a vítima. O cachorro, porém, vai atrás e o zelador acaba ferido na mão. O ataque só foi contido com o auxílio de outros moradores. Apesar do susto, a mulher e seu cachorro não ficaram feridos.

Veja vídeo:

Pitbull sem coleira ataca mulher com cachorro na Tijuca, na Zona Norte do Rio.



Crédito: Câmeras de segurança Gabriel pic.twitter.com/pPPNhgoDXx — Jornal O Dia (@jornalodia) April 16, 2026

Logo após o episódio, a tutora do pitibull publicou um esclarecimento nas redes sociais. "Quero avisar que ele já está em segurança conosco. No momento estou viajando, e quem ficou responsável por cuidar dele foi meu pai, um senhor de idade, que iria apenas alimentá-lo na minha casa. Segundo ele, a porta da vila acabou ficando aberta e, com isso, o Hulk conseguiu sair", disse.

A tutora também pediu desculpas pelos ocorrido. "Peço desculpas a todos que possam ter se assustado. Entendo que a raça pode gerar receio, mas ele é um cachorro dócil e não tem histórico de agressividade. Agradeço a compreensão de todos e peço novamente desculpas pelo transtorno causado", finalizou.