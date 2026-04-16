Criança ficou com diversos hematomas pelo corpo - Rede Social

Criança ficou com diversos hematomas pelo corpoRede Social

Publicado 16/04/2026 10:22

Rio – Os pais de uma criança de 9 anos, vítima de espancamento, foram presos em flagrante pelos crimes de tortura em São João de Meriti, na Baixada Fluminense, na última terça-feira (14). O menino, que ficou com diversos hematomas pelo corpo, segue internado nesta quinta (16) na UPA Infantil do Éden.



Segundo a prefeitura do município, a criança deu entrada na unidade na tarde de segunda (13). Testemunhas afirmam que ela teria sido socorrida por uma vizinha.



Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde informou que o paciente chegou a ser encaminhado para sala vermelha, mas que encontra-se em bom estado geral, acompanhado pela equipe multidisciplinar e recebendo atendimento psicológico.



"A equipe médica e o Serviço Social iniciaram o protocolo e realizaram o acolhimento inicial. Após avaliação, o paciente foi encaminhado à sala vermelha, onde passou por uma nova avaliação médica detalhada. Foram realizados exames de imagem, incluindo raio-X e tomografia computadorizada (TC), além de avaliação pelo ortopedista. Os exames de imagem não evidenciaram alterações", disse em nota.



O hospital informou ainda que por solicitação da Promotoria da Infância e da Juventude, o menino permanecerá internado até decisão final do caso.



De acordo com a 64ª DP (São João de Meriti), o casal foi detido após se apresentar na delegacia. O caso será encaminhado à Justiça.