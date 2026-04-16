Monalisa de Amorim Pereira, de 30 anos, foi encontrada morta no Cosme Velho - Reprodução / Redes sociais

Monalisa de Amorim Pereira, de 30 anos, foi encontrada morta no Cosme VelhoReprodução / Redes sociais

Publicado 16/04/2026 11:39

Rio - A cearense Monalisa de Amorim Pereira, de 30 anos, foi encontrada morta, nesta quarta-feira (15), dentro de uma casa na comunidade do Cerro Corá, no Cosme Velho, na Zona Sul do Rio. Familiares da vítima, que moram em Fortaleza, no Ceará, relataram que ela estava há dias sem se comunicar com eles.

De acordo com a Polícia Militar, equipes da UPP Santa Marta foram acionados e auxiliaram o Corpo de Bombeiros para a remoção do corpo. Os agentes registraram a ocorrência na 9ª DP (Catete).

No domingo (12), dias antes do corpo ser encontrado, o principal suspeito se entregou na 5ª DP (Mem de Sá). Bruno Lira de Lima era alvo de três mandados de prisão por diferentes crimes, incluindo o feminicídio de uma ex-companheira: Monalisa de Lima Simões, de 21 anos, morta a facadas em 2023, no Ceará.

Foragido, Bruno se mudou para o Rio de Janeiro e começou a namorar a cearense Monalisa de Amorim, encontrada morta nesta quarta-feira. Segundo familiares da vítima, os dois chegaram a morar juntos na Rocinha, na Zona Sul, mas ele acabou sendo expulso da comunidade por agredir a companheira.

Ainda de acordo com os parentes, Monalisa se mudou para Cerro Corá e Bruno pediu para que fosse acolhido por ela na residência. Os parentes, no entanto, relatam que o relacionamento era marcado por diversas agressões.

Ainda não há informações de como ocorreu a dinâmica do assassinato e o caso está sendo investigado pela 9ª DP (Catete). Monalisa deixa dois filhos.