Monalisa de Amorim Pereira, de 30 anos, foi encontrada morta no Cosme VelhoReprodução / Redes sociais
Mulher é encontrada morta em comunidade no Cosme Velho
Bruno Lira de Lima, namorado de Monalisa de Amorim Pereira, de 30 anos, se entregou em delegacia
PGR solicita ao STF volta de mãe de Henry Borel para a prisão
Subprocurador afirma que decisão de soltar Monique Medeiros por excesso de prazo foi indevida; caso será analisado por Gilmar Mendes
Adolescente de 16 anos é apreendido por incentivar automutilação e planejar ataques pela internet
Jovem atuava em grupos no Discord, pressionava vítimas e pesquisava armas e explosivos, de acordo com a Polícia Civil
Família e amigos se despedem de jovem morto por triciclo em Cascadura
Corpo do jovem foi sepultado no Cemitério de Inhaúma, nesta quinta-feira (16)
Funcionários da CET-Rio, dentro de viatura, são vítimas de arrastão na Avenida Brasil
Vítimas foram abordadas pelos criminosos na altura de Fazenda Botafogo, na Zona Norte, e tiveram os pertences roubados
Governador em exercício do Rio exonera mais de 150 cargos comissionados
Lista foi publicada em edição extraordinária do Diário Oficial, publicada na noite desta quinta (16); maioria dos desligados não é concursada
Cão que participou da maior apreensão de drogas do país pode receber a Medalha Tiradentes
Hulk, um pastor belga malinois de 5 anos, pode ser o primeiro animal a receber a honraria da Alerj
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