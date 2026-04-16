Crime aconteceu na Avenida Hélio de Oliveira, na noite de quarta-feira - Reprodução / Redes Sociais

Crime aconteceu na Avenida Hélio de Oliveira, na noite de quarta-feiraReprodução / Redes Sociais

Publicado 16/04/2026 11:44

Rio - Um adolescente de 17 anos foi morto a tiros, na noite desta quarta-feira (15), em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Uma segunda pessoa também ficou ferida.

De acordo com a Polícia Militar, agentes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam uma informação sobre um homicídio na Avenida Hélio de Oliveira, no bairro Jardim Anhangá. Uma imagem que circula nas redes sociais mostra o corpo da vítima na calçada de uma hamburgueria, ao lado de um supermercado.

Quando a equipe chegou no local, encontrou o adolescente já sem vida, com marcas de tiros. A PM informou que uma segunda pessoa também ficou ferida. Ela foi socorrida e levada para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes. Ainda não há informações sobre a identificação e o estado de saúde dela.

Os policiais isolaram a área para perícia e também acionaram o Corpo de Bombeiros.

A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga o caso. Segundo a Polícia Civil, a perícia foi realizada e as diligências estão em andamento para apurar a autoria do crime.