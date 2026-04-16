A 41ª DP (Tanque) investiga o caso - Reprodução/Google Maps

A 41ª DP (Tanque) investiga o casoReprodução/Google Maps

Publicado 16/04/2026 10:22

Rio - Um homem e duas mulheres invadiram uma farmácia na Freguesia, em Jacarepaguá, Zona Sudoeste, e roubaram canetas emagrecedoras, na madrugada desta quinta-feira (16). Na saída do estabelecimento, eles trocaram tiros com uma pessoa.

O crime ocorreu na Rua Tirol. Segundo a Polícia Militar, agentes do 18º BPM (Jacarepaguá) foram acionados para uma ocorrência de roubo a estabelecimento comercial. No local, um funcionário disse que os bandidos entraram na loja e levaram medicamentos para emagrecimento, além de um celular.

Quando o grupo deixou a farmácia, um homem, que não teve a identidade revelada, percebeu que era um assalto e reagiu. Houve troca de tiros. Ninguém foi atingido. Os ladrões conseguiram fugir em um veículo que consta como roubado.

A 41ª DP (Tanque) investiga o caso. Questionada, a Polícia Civil informou que os agentes analisam imagens de câmeras de segurança e realizam outras diligências para apurar a autoria do crime.