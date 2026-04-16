Sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) - Tomaz Silva/Agência Brasil

Sede da Assembleia Legislativa do Rio (Alerj)Tomaz Silva/Agência Brasil

Publicado 16/04/2026 11:23 | Atualizado 16/04/2026 11:43

Rio – O Projeto de Lei 383/23, aprovado pela Assembleia Legislativa do Rio (Alerj) nesta quinta-feira (15), determinou que clínicas veterinárias poderão denunciar casos de maus-tratos por canais digitais a serem criados pelo estado. O texto, criado pelo deputado Anderson Moraes (PL), seguirá para o governo, que terá até 15 dias úteis para sancionar ou vetar a proposta.



A medida propõe que os espaços enviem fotos e vídeos pelas plataformas para auxiliar na apuração do crime. Além disso, ela busca conceder o selo “Empresa Amiga dos Animais” e outros benefícios para os estabelecimentos que denunciarem.



“Esse projeto visa modernizar a denúncia, dando efetividade e proteção aos pets. Nós queremos criar um canal direto das veterinárias com a Polícia Civil”, afirma Moraes.

O projeto atualiza a Lei 8.043/18, que trata da obrigatoriedade de registro de denúncias de maus-tratos contra animais no estado.

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