Animal se abrigou dentro de um terreno baldio após as agressões - Reprodução / Redes sociais

Animal se abrigou dentro de um terreno baldio após as agressõesReprodução / Redes sociais

Publicado 21/03/2026 12:22

Rio - Um grupo de oito pessoas foi flagrado espancando uma capivara com pedaços de madeira na madrugada deste sábado (21), na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na Zona Norte. Câmeras de segurança mostram o momento em que eles agridem o roedor, abandonam os pedaços de pau e fogem. Seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos.

Veja vídeo:

Em imagens divulgadas por um moradores já pela manhã, é possível ver o roedor machucado na região próxima ao nariz e aos olhos, apresentando sangramento e líquido lacrimal. De acordo com o autor do vídeo, a capivara se abrigou sozinha dentro de um terreno baldio após as agressões. Ele também filma as estruturas de madeira que teriam sido usadas pelo grupo para cometer a violência.

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Agentes da Polícia Militar, da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da perícia técnica e da Patrulha Ambiental estiveram no local para auxiliar no resgate do animal. Equipes da ONG Garras da Lei também compareceram e conseguiram capturar a capivara com o uso de uma rede e de uma gaiola.

Em seguida, ela foi levada pela Patrulha Ambiental para um núcleo especializado de resgate aos animais silvestres, que fica em Vargem Grande, Zona Sudoeste. Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, a capivara está em estado grave, sedada e com traumatismo craniano.

De acordo com a PM, o material que teria sido utilizado pelo grupo criminoso foi encaminhado à 37ª DP (Ilha do Governador). Na tarde deste sábado, seis homens e dois adolescentes foram presos por agredir a capivara. Eles foram localizados na região do Guarabu, no mesmo bairro.

Os seis adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. As investigações seguem para o completo esclarecimento dos fatos.