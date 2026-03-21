Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi preso ontemDivulgação / PCERJ
Seis homens são presos e dois adolescentes apreendidos por agredir capivara na Ilha do Governador
Grupo responderá por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores
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Encontro para debater assunto contou com especialistas e representantes do poder público de todo o país
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