Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi preso ontem - Divulgação / PCERJ

Grupo que agrediu capivara na Ilha do Governador foi preso ontemDivulgação / PCERJ

Publicado 21/03/2026 15:35

Rio - Seis homens foram presos e dois adolescentes apreendidos, neste sábado (21), por agredir brutalmente uma capivara na orla do Quebra Coco, no Jardim Guanabara, na Ilha do Governador, na Zona Norte, durante a madrugada. Eles foram localizados na região do Guarabu, no mesmo bairro. O animal está em estado grave.

O ataque aconteceu por volta de 1h, quando o grupo cercou o animal e passou a agredi-lo com barras de ferro e pedaços de madeira, segundo testemunhas. A capivara ficou ferida e ficou sangrando na região próxima ao nariz e olhos.

De acordo com a Polícia Civil, as imagens de câmeras de segurança que flagram a ação foram fundamentais para a identificação dos envolvidos. O grupo foi preso em flagrante. Os seis adultos responderão por maus-tratos, associação criminosa e corrupção de menores. Já os adolescentes responderão por atos infracionais análogos aos mesmos crimes. As investigações seguem para o completo esclarecimento dos fatos.

Após o ataque, a capivara fugiu e se abrigou em um terreno baldio. O animal foi resgatado em um trabalho conjunto da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente (DPMA), da perícia técnica e da Patrulha Ambiental com equipes da ONG Garras da Lei.

Em seguida, ela foi levada pela Patrulha Ambiental para um núcleo especializado de resgate aos animais silvestres, que fica em Vargem Grande, Zona Sudoeste. Segundo a Secretaria Municipal de Proteção e Defesa dos Animais, a capivara está em estado grave, sedada e com traumatismo craniano.