Investigação é realizada pela 41ª DP (Tanque) - Reprodução

Investigação é realizada pela 41ª DP (Tanque)Reprodução

Publicado 16/04/2026 10:01

Rio - Policiais da 41ª DP (Tanque) realizaram, nesta quinta-feira (16), uma operação com objetivo de desarticular um esquema de fraudes em financiamento de veículos que causou um prejuízo de mais de R$ 1 milhão a diversas vítimas no estado fluminense. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão nos municípios de Niterói e Guapimirim, além do estado de Santa Catarina.

As investigações tiveram início após um homem descobrir que seu veículo estava vinculado como garantia a uma instituição financeira sem qualquer autorização. Após a denúncia, os policiais descobriram que uma quadrilha estava utilizando dados pessoais de vítimas para viabilizar contratos fraudulentos de financiamento.

De acordo com a Polícia Civil, a organização criminosa criava operações falsas utilizando documentos falsificados e informações obtidas de maneira ilícita. Em alguns casos, as pessoas eram induzidas a fornecer seus dados sob falsas promessas de retorno financeiro, sendo posteriormente utilizadas como "laranjas" em transações que nunca autorizaram.

Além de coletar provas, o cumprimento dos mandados teve o objetivo de interromper a atuação da quadrilha e identificar todos os envolvidos. A Polícia Civil orienta que todas as pessoas que tenham sido afetadas por esse esquema procurem uma delegacia ou façam o registro por meio da Delegacia On-line, para ajudar na identificação dos responsáveis.