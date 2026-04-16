Agentes da PF apreenderam o celular e o computador do suspeito - Divulgação

Agentes da PF apreenderam o celular e o computador do suspeitoDivulgação

Publicado 16/04/2026 09:45

Rio - A Polícia Federal realiza, na manhã desta quinta-feira (16), a Operação Perv, para investigar crimes de estupro de vulnerável, além de armazenamento e compartilhamento de material com cenas de abuso sexual infantojuvenil na internet. Na ação, agentes cumprem dois mandados de busca e apreensão e um de prisão preventiva no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste.

Durante as buscas, equipes da Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos (Deleciber) apreenderam o celular e o computador do suspeito, que passarão por perícia.

As investigações começaram após informações repassadas por um provedor de rede social, que identificou o envio de conteúdo com cenas de abuso sexual infantil pelo alvo da operação, além de mensagens nas quais ele relatava supostos abusos contra crianças de sua convivência.

Entre os crimes investigados estão estupro de vulnerável e o armazenamento e compartilhamento desse tipo de material, sem descartar outras infrações que possam surgir ao longo das apurações.

Embora o termo “pornografia” ainda conste no Estatuto da Criança e do Adolescente, a comunidade internacional prefere as expressões “abuso sexual de crianças e adolescentes” ou “violência sexual de crianças e adolescentes”, por refletirem melhor a gravidade dessas práticas.

A Polícia Federal reforça a importância da prevenção e orienta pais e responsáveis a acompanhar o uso da internet por crianças e adolescentes. O diálogo aberto sobre segurança digital e o incentivo para que situações suspeitas sejam comunicadas também são medidas essenciais de proteção.