Policiais da 65ª DP (Magé) prenderam homem no bairro Santo Aleixo - Reprodução

Policiais da 65ª DP (Magé) prenderam homem no bairro Santo AleixoReprodução

Publicado 14/04/2026 10:02

Rio - Um homem foi preso, nesta segunda-feira (13), por acusação de matar o cachorro do vizinho com uma pedrada na cabeça, em Magé, na Baixada Fluminense. Ele ainda arrastou o corpo do animal até uma área de mata, onde o descartou.

O crime aconteceu em março deste ano. Imagens que circularam na época nas redes sociais mostraram o autor arrastando, pela coleira, o cadáver do cão por ruas do Morro do Sertão, no bairro Santo Aleixo. Com esse vídeo, a 65ª DP (Magé) instaurou um inquérito para apurar o caso.

As investigações indicaram que o crime foi motivado por desavenças entre o homem e o tutor do animal. De acordo com o apurado, o cachorro costumava entrar no terreno do agressor, o que gerava conflitos entre os vizinhos. Em dezembro do ano passado, inclusive, o autor já havia agredido o tutor, causando uma fratura em seu braço.

No decorrer da apuração, os agentes pediram a prisão preventiva do acusado, aceita pela Justiça do Rio e cumprida nesta segunda-feira (13) em uma casa na mesma comunidade onde o crime ocorreu.



Em depoimento, o homem alegou ter agido por "piedade", afirmando que o animal já estava agonizando, versão que foi descartada pelas provas obtidas ao longo da investigação.



Segundo a Polícia Civil, ele possui um histórico criminal com 16 registros, incluindo ameaça, lesão corporal gravíssima, violência contra a mulher e roubo.

O autor responderá pro maus-tratos a animal doméstico com resultado morte.