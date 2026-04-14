Ryan Victor Araújo dos Santos, de 28 anos, foi baleada na região da barriga. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentosReprodução/ Redes Sociais
De acordo com a Polícia Civil, a identificação do PM só foi possível a partir de investigações que incluíram depoimentos de testemunhas, análise de imagens e informações obtidas por meio do serviço de inteligência.
Segundo as investigações, o crime ocorreu após um desentendimento envolvendo o uso de um camarote em um estabelecimento na Barra da Tijuca. Durante a discussão, Ryan Victor Araújo dos Santos, de 28 anos, foi baleado na barriga. Ele chegou a ser socorrido e encaminhado ao Hospital Municipal Lourenço Jorge, mas não resistiu aos ferimentos.
O corpo de Ryan foi liberado e encaminhado para sepultamento no interior de São Paulo.
O caso segue sob investigação da Delegacia de Homicídios da Capital (DHC), que apura as circunstâncias do crime e a participação do policial na ocorrência.
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