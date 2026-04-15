Agentes do 3º BPM (Méier) realizam uma operação no Morro do Dezoito na manhã desta quarta-feira (15) - Reprodução / PMERJ

Agentes do 3º BPM (Méier) realizam uma operação no Morro do Dezoito na manhã desta quarta-feira (15)Reprodução / PMERJ

Publicado 15/04/2026 07:27

Rio – Agentes do 3º BPM (Méier) realizam, na manhã desta quarta-feira (15), uma operação no Morro do Dezoito, entre Piedade e Quintino, e em Água Santa e no Morar Carioca, localizadas no bairro de Triagem, na Zona Norte.

Nas redes sociais, moradores relataram ter ouvido tiroteio já nas primeiras horas da manhã: "Ouvi os disparos aqui da Rua Assis Carneiro [Piedade]"; "Escutei aqui na Rua Borja Reis, por volta das 5h30"; "Eu acordei com bastantes tiros às exatamente 5h49, assustador", comentaram.

Em nota, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou que duas UPAs, uma no Morro do Dezoito e outra em Triagem, mantêm o atendimento à população, porém as visitas estão suspensas.

Já a Secretaria Municipal de Educação (SME) afirmou que, na comunidade Morar Carioca, as unidades escolares atendem presencialmente. Contudo, quatro escolas no Morro do Dezoito foram impactadas.

A ação, segundo a PM, busca retirar barricadas da região e localizar e prender criminosos envolvidos em roubos de cargas e veículos.

Até o momento, não há registro de prisões ou apreensões, pois a ação ainda está em andamento. A operação conta com o apoio de equipes do 1° Comando de Policiamento de Área da Capital.



