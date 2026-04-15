Discussão na noite anterior causou protesto com quebra-quebra, nesta quarta-feira (15)Reprodução / Redes Sociais
Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que uma mulher discute com motoboys na entrada de um condomínio. Nas imagens, é possível ver que ela arremessa o celular e chuta os capacetes dos entregadores enquanto discute com eles.
O que grava a discussão chega a afirmar que ela teria apontado uma pistola para eles e retirado a chave das motocicletas.
Após o registro circular em grupos da região, os entregadores se reuniram na tarde desta quarta-feira, na frente do local onde aconteceu a discussão, para uma manifestação. Durante o protesto, que chegou a fechar a via, o portão do condomínio foi ao chão, um carro que estava estacionado apedrejado e a guarita dos porteiros quebrada.
A Polícia Militar informou que o 3ºBPM (Méier) foi acionado para a ocorrência de fechamento de via pública. “Após a chegada do Recom, que apoiou o batalhão da área, o trânsito foi normalizado e a fluidez garantida”, afirmou a nota.
Já a Polícia Civil comunicou que a 25ª DP (Engenho Novo) investiga o crime de ameaça, registrado nesta terça-feira (14) e afirmou que todos os envolvidos prestaram depoimento. Sobre a manifestação, a corporação acrescentou que os agentes estão ouvindo moradores do condomínio e motoboys, além de buscar imagens de câmeras de segurança no local para apurar possíveis crimes de invasão e depredação.
Protesto de entregadores na Avenida Marechal Rondon que terminou com quebra-quebra, nesta quarta-feira (15), foi causado por discussão na noite anterior— Jornal O Dia (@jornalodia) April 15, 2026
Crédito: Reprodução / Redes Sociais pic.twitter.com/n2xzg44ADU
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