Discussão na noite anterior causou protesto com quebra-quebra, nesta quarta-feira (15) - Reprodução / Redes Sociais

Discussão na noite anterior causou protesto com quebra-quebra, nesta quarta-feira (15)Reprodução / Redes Sociais

Publicado 15/04/2026 20:04

Rio - Um grupo de entregadores por aplicativo fizeram uma manifestação, na tarde desta quarta-feira (15), em frente a um condomínio na Avenida Marechal Rondon, no bairro do Rocha, na Zona Norte do Rio. O protesto, que terminou com quebra-quebra, foi motivado por uma discussão com uma moradora, que aconteceu na noite desta terça-feira (14).



Vídeos, que circulam nas redes sociais, mostram o momento em que uma mulher discute com motoboys na entrada de um condomínio. Nas imagens, é possível ver que ela arremessa o celular e chuta os capacetes dos entregadores enquanto discute com eles.



O que grava a discussão chega a afirmar que ela teria apontado uma pistola para eles e retirado a chave das motocicletas.



Após o registro circular em grupos da região, os entregadores se reuniram na tarde desta quarta-feira, na frente do local onde aconteceu a discussão, para uma manifestação. Durante o protesto, que chegou a fechar a via, o portão do condomínio foi ao chão, um carro que estava estacionado apedrejado e a guarita dos porteiros quebrada.



A Polícia Militar informou que o 3ºBPM (Méier) foi acionado para a ocorrência de fechamento de via pública. “Após a chegada do Recom, que apoiou o batalhão da área, o trânsito foi normalizado e a fluidez garantida”, afirmou a nota.



Já a Polícia Civil comunicou que a 25ª DP (Engenho Novo) investiga o crime de ameaça, registrado nesta terça-feira (14) e afirmou que todos os envolvidos prestaram depoimento. Sobre a manifestação, a corporação acrescentou que os agentes estão ouvindo moradores do condomínio e motoboys, além de buscar imagens de câmeras de segurança no local para apurar possíveis crimes de invasão e depredação.

Veja o vídeo: