Com cartazes e palavras de apoio, grupo acompanhou a audiência e cobrou punição para o acusado do crime.Divulgação
Cerca de 50 pessoas, entre familiares e amigos de Alana, fizeram uma manifestação em frente ao fórum. "A gente espera justiça”, afirmou Jaderluce. A jovem deixou o local acompanhada da advogada sem dar declarações. O processo segue em segredo de Justiça.
Relembre o caso
A estudante Alana Anísio Rosa foi esfaqueada por Luiz Felipe Sampaio Cabral Silva, de 22 anos, que invadiu a casa da vítima no bairro Galo Branco, em São Gonçalo, no dia 6 de fevereiro deste ano. Segundo as investigações, ele a teria perseguido por meses, enviando presentes anônimos, como flores e bombons. A vítima foi atingida por pelo menos 15 golpes de faca.
Luiz Felipe foi indiciado por tentativa de feminicídio. A prisão em flagrante foi convertida em preventiva e ele permanece detido desde então.
Alana ficou internada por quase um mês no Hospital e Clínica de São Gonçalo e recebeu alta em 4 de março, quase um mês após o ataque.
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