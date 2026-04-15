Com cartazes e palavras de apoio, grupo acompanhou a audiência e cobrou punição para o acusado do crime. - Divulgação

Com cartazes e palavras de apoio, grupo acompanhou a audiência e cobrou punição para o acusado do crime.Divulgação

Publicado 15/04/2026 18:06

"Eu queria que ele ficasse cinquenta anos preso, mas ainda acho pouco diante do que ele fez". A declaração é de Jaderluce Anísio de Oliveira, mãe de Alana, 20 anos, vítima de um ataque com múltiplas facadas após recusar um relacionamento com Luiz Felipe Sampaio Cabral Silva.