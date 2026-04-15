Avenida Niemeyer no momento do acidente - Reprodução/ Centro de Operações Rio

Avenida Niemeyer no momento do acidenteReprodução/ Centro de Operações Rio

Publicado 15/04/2026 20:12

Um acidente envolvendo um ônibus e um caminhão deixou três pessoas feridas na tarde desta quarta-feira (15), na Avenida Niemeyer, em São Conrado, na altura do Vidigal, Zona Sul.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, equipes do quartel da Gávea foram acionadas às 13h30. Duas pessoas sofreram ferimentos moderados e uma teve ferimentos leves. As vítimas foram encaminhadas ao Hospital Miguel Couto, na Gávea. Não há informações sobre a identificação das vítimas e nem o estado de saúde.

Por causa do acidente, a Avenida Niemeyer foi interditada nos dois sentidos, causando impactos no trânsito da região. A CET-Rio também atuou para auxiliar os motoristas.

A via permaneceu fechada por mais de uma hora e foi totalmente liberada às 15h17. As circunstâncias do acidente não foram divulgadas.