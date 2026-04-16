Publicado 16/04/2026 00:00

A Operação Narco Fluxo aponta uso da indústria fonográfica para movimentar dinheiro ilícito e criptoativos, com mandados em vários estados. A prisão de Poze do Rodo e MC Ryan SP expõe um modelo em que visibilidade, fluxo financeiro e suspeitas passam a conviver no mesmo circuito — sem constrangimento aparente.

O ministro do Trabalho negou que o projeto do governo para o fim da escala 6x1 concorra com a PEC em debate, mas o tema já ganhou tração política. Com forte apelo popular, a pauta surge como possível bandeira do Partido dos Trabalhadores e tende a avançar em sintonia com o calendário eleitoral.