Rio - Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, deu entrada no Presídio José Frederico Marques, em Benfica, Zona Norte do Rio, no fim da tarde desta quarta-feira (15). Ele foi detido na manhã de hoje, em casa, no Recreio dos Bandeirantes, Zona Sudoeste. Contra ele, a Polícia Federal cumpriu um mandado de prisão por associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior.
Poze vai dormir no presídio e, na quinta-feira (16), passará por audiência de custódia. A defesa do funkeiro esteve na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, no Centro da cidade, para conversar com ele e garantiu que entrará com pedido de habeas corpus.
O advogado Fernando Henrique Cardoso Neves afirmou que o artista se mostrou surpreso com o mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de São Paulo. "A abordagem foi dentro da legalidade. Ele se mostrou surpreso, evidentemente, porque não cometeu nenhum tipo de ilicitude, mas a gente precisa ter acesso aos autos para entender exatamente quais são as circunstâncias da prisão e prestar esclarecimentos à Justiça", explicou o advogado, que acompanhou a família do MC na sede da Polícia Federal.
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