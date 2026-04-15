PF apreendeu relógios de marca durante a Operação NarcofluxoDivulgação/Polícia Federal

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Thalita Queiroz
Rio - As investigações da Polícia Federal apontam que o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo funkeiros operava por meio de pessoas físicas com alto poder aquisitivo, estratégia usada para evitar suspeitas sobre as movimentações financeiras nos bancos.
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PF apreendeu carros de luxo na Operação Narcofluxo - Divulgação/Polícia Federal
PF apreendeu apreendidos armas durante a Operação Narcofluxo - Divulgação/Polícia Federal
PF apreendeu carros de luxo na Operação Narcofluxo - Divulgação/Polícia Federal
MC Poze do Rodo é preso em operação da Polícia Federal - Reprodução/Redes sociais
Segundo a PF, o dinheiro ilícito tinha origem em bets, rifas digitais ilegais nas redes sociais e, principalmente, no tráfico de drogas. Para "limpar" os valores, os criminosos repassavam as quantias aos artistas, sob o pretexto de pagamento por publicidade. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

De acordo com a Polícia Federal, MC Ryan SP, preso na Operação Narco Fluxo, seria o líder e principal beneficiário econômico do esquema. Já Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, também detido na ação desta quarta-feira (15), teria se vinculado a empresas para auxiliar na circulação desses recursos.

Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei no Instagram e um dos alvos da operação, atuaria como uma espécie de operador de mídia da organização, recebendo altos valores para publicar conteúdos que favoreciam a imagem dos artistas ligados ao esquema.
Poze vai passar por audiência de custódia
Poze foi preso em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, durante a megaoperação da Polícia Federal, nesta quarta-feira (15). De acordo com Fernando Henrique, advogado do funkeiro, seu cliente não prestou depoimento porque ainda não sabe as informações que levaram à expedição do mandado de prisão temporária.
O advogado afirmou que provavelmente pedirá habeas corpus e disse que desconhece a relação do cliente com MC Ryan SP. Poze será levado para o presídio de Benfica, onde haverá uma audiência de custódia. 
Essa é a terceira vez que o artista é detido desde que ganhou notoriedade no mundo da música, no fim da década de 2010.