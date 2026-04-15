PF apreendeu relógios de marca durante a Operação Narcofluxo - Divulgação/Polícia Federal

PF apreendeu relógios de marca durante a Operação NarcofluxoDivulgação/Polícia Federal

Publicado 15/04/2026 16:38

Rio - As investigações da Polícia Federal apontam que o esquema de lavagem de dinheiro envolvendo funkeiros operava por meio de pessoas físicas com alto poder aquisitivo, estratégia usada para evitar suspeitas sobre as movimentações financeiras nos bancos.

fotogaleria

Segundo a PF, o dinheiro ilícito tinha origem em bets, rifas digitais ilegais nas redes sociais e, principalmente, no tráfico de drogas. Para "limpar" os valores, os criminosos repassavam as quantias aos artistas, sob o pretexto de pagamento por publicidade. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.



De acordo com a Polícia Federal, MC Ryan SP, preso na Operação Narco Fluxo, seria o líder e principal beneficiário econômico do esquema. Já Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, também detido na ação desta quarta-feira (15), teria se vinculado a empresas para auxiliar na circulação desses recursos.



Raphael Sousa Oliveira, criador da página Choquei no Instagram e um dos alvos da operação, atuaria como uma espécie de operador de mídia da organização, recebendo altos valores para publicar conteúdos que favoreciam a imagem dos artistas ligados ao esquema.

Poze vai passar por audiência de custódia

Poze foi preso em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, durante a megaoperação da Polícia Federal, nesta quarta-feira (15). De acordo com Fernando Henrique, advogado do funkeiro, seu cliente não prestou depoimento porque ainda não sabe as informações que levaram à expedição do mandado de prisão temporária.

O advogado afirmou que provavelmente pedirá habeas corpus e disse que desconhece a relação do cliente com MC Ryan SP. Poze será levado para o presídio de Benfica, onde haverá uma audiência de custódia.