Advogado Fernando Henrique Cardoso Neves, que representa MC Poze do Rodo - Érica Martin / Agência O Dia

Advogado Fernando Henrique Cardoso Neves, que representa MC Poze do RodoÉrica Martin / Agência O Dia

Publicado 15/04/2026 15:00

Rio - A defesa do Marlon Brendon Coelho Couto Silva, o MC Poze do Rodo, esteve na sede da Polícia Federal do Rio de Janeiro, no Centro da cidade, para conversar com o cantor preso na manhã desta quarta-feira (15) . O advogado Fernando Henrique Cardoso Neves contou que o artista se mostrou surpreso pelo mandado de prisão temporária expedido pela Justiça de São Paulo.

"A abordagem foi dentro da legalidade. Ele se mostrou surpreso, evidentemente, porque não cometeu nenhum tipo de ilicitude, mas a gente precisa ter acesso aos autos para entender exatamente quais são as circunstâncias da prisão e prestar esclarecimentos à Justiça", explicou o advogado, que acompanhou a família do MC na sede da Polícia Federal.

Poze foi preso em sua casa, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste, durante uma megaoperação da Polícia Federal. A Operação Narco Fluxo mira uma associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior.

As investigações da Polícia Federal de São Paulo apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Ainda de acordo com Fernando Henrique, Poze não prestou depoimento porque ainda não sabe as informações que levaram à expedição do mandado de prisão temporária. O advogado afirmou que provavelmente pedirá habeas corpus para o artista e disse que desconhece a relação do cliente com MC Ryan SP, outro cantor preso na mesma operação.

"Ele foi trazido para a sede da Polícia Federal, será levado para Benfica, onde haverá uma audiência de custódia. Assim que tivermos acessos aos autos, vamos entender exatamente o fundamento e o motivo da prisão, então levaremos à Justiça todos os esclarecimentos para poder restabelecer a liberdade dele. Ele não prestou depoimento porque a gente nem sabe do que se trata. Nem os policiais que cumpriram o mandado de prisão sabem do que se trata. É uma investigação da Polícia Federal de São Paulo, então os policiais do Rio deram cumprimento à diligência sem saber o conteúdo delas", ressaltou.

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP), em endereços localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal. Durante a ação, os policiais apreenderam veículos, armas, dinheiro, documentos, equipamentos eletrônicos e itens pessoais, como um relógio.