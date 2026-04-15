MC Poze do Rodo foi preso pela Polícia Federal - Reprodução/Instagram

MC Poze do Rodo foi preso pela Polícia FederalReprodução/Instagram

Publicado 15/04/2026 08:12

Rio - O cantor Marlon Brendon Coelho Couto Silva, conhecido como MC Poze do Rodo, foi preso durante uma megaoperação da Polícia Federal, na manhã desta quarta-feira (15). Os agentes cumprem mandados em diferentes estados, além do Distrito Federal, e estiveram na casa do artista, no Recreio dos Bandeirantes, na Zona Sudoeste. O MC Ryan SP também foi preso durante a ação, em São Paulo.

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A Operação Narco Fluxo mira uma associação criminosa voltada à movimentação financeira ilícita, inclusive por meio de criptoativos, no Brasil e no exterior. As investigações apontam que os envolvidos utilizavam um sistema para ocultação e dissimulação de valores, incluindo operações de alto valor, transporte de dinheiro em espécie e transações com criptoativos. O volume financeiro movimentado pelo grupo ultrapassa R$ 1,6 bilhão.

Mais de 200 policiais federais cumprem 45 mandados de busca e apreensão e 39 de prisão temporária, expedidos pela 5ª Vara Federal em Santos (SP), em endereços localizados em São Paulo, Rio de Janeiro, Pernambuco, Espírito Santo, Maranhão, Santa Catarina, Paraná, Goiás e no Distrito Federal.

Também foram determinadas medidas de constrição patrimonial, incluindo o sequestro de bens e a imposição de restrições societárias, com o objetivo de interromper as atividades ilícitas e preservar ativos para eventual ressarcimento. As investigações continuam e os envolvidos poderão responder pelos crimes de associação criminosa, lavagem de dinheiro e evasão de divisas.

Procurada, a defesa do MC Poze do Rodo informou que desconhece o teor do mandado de prisão. "Com acesso aos mesmos, se manifestará na Justiça para restabelecer sua liberdade e prestar os devidos esclarecimentos ao Poder Judiciário", explicou o advogado Fernando Henrique Cardoso Neves.

Durante a ação, os policiais apreenderam veículos, armas, dinheiro, documentos, equipamentos eletrônicos e itens pessoais, como um relógio. Os mandados foram cumpridos em 24 cidades:

- São Paulo (SP);

- Itupeva (SP);

- Santos (SP);

- Igaratá (SP);

- Guarujá (SP);

- São Sebastião (SP);

- Praia Grande (SP);

- Jundiaí (SP);

- São Bernardo do Campo (SP);

- Mogi das Cruzes (SP);

- Campinas (SP);

- Bragança Paulista;

- Bauru (SP);

- Rio de Janeiro (RJ);

- Cachoeira do Macacu (RJ);

- Candoi (PR);

- Sarandi (PR);

- Brusque (SC);

- Cocal do Sul (SC);

- Serra (ES);

- Vitória (ES);

- Brasília (DF);

- Goiânia (GO);

- Recife (PE).