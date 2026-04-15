Construções irregulares em Inhoaíba são demolidas - Divulgação / MPRJ

Construções irregulares em Inhoaíba são demolidasDivulgação / MPRJ

Publicado 15/04/2026 16:45 | Atualizado 15/04/2026 17:44

Rio - Construções irregulares em Inhoaíba, na Zona Oeste, foram demolidas na tarde desta quarta-feira (15). A operação foi realizada pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ), através do Grupo de Atuação Especializada em Meio Ambiente (Gaema/MPRJ), e a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop).

De acordo com o MPRJ, o terreno deveria abrigar uma praça para os moradores da região, mas foi alvo de invasão por parte de integrantes da milícia que atua no local. O prejuízo estimado aos responsáveis é de R$ 3 milhões.



As investigações apontaram que no terreno, foi erguido um imóvel composto de apartamentos para venda ou locação, unidades comerciais (salão de festas e lojas), além de novas edificações em fase de construção. O proprietário já havia sido notificado, em maio do ano passado, após vistoria realizada por agentes da Seop, que encaminharam as informações para a abertura de um processo administrativo.