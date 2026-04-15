Rio - O policial militar Alex Dias da Silva, de 41 anos, assassinado a tiros em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, foi sepultado na tarde desta quarta-feira (14), no Cemitério Jardim da Saudade, em Sulacap, na Zona Oeste. A cerimônia foi marcada pela presença de familiares, amigos e colegas de farda.
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O crime ocorreu na manhã desta segunda-feira (13), no bairro Imbariê. De acordo com a Polícia Militar, equipes do 15º BPM (Duque de Caxias) receberam uma informação de disparos de arma de fogo na região. No local, os agentes encontraram Alex, que estava de folga. Ele chegou a ser levado para o Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), mas não resistiu.
Segundo relatos realizados nas redes sociais, o policial foi atingido dentro de um carro por criminosos numa moto. Imagens mostram o veículo que seria de Alex com ao menos cinco marcas de disparos no para-brisas. A Delegacia de Homicídios da Capital (DHBF) investiga o caso.
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