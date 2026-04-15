Área de lazer do TCP estava em um imóvel protegido por uma porta de ferroReprodução

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Romulo Cunha
Rio - Policiais civis encontraram uma área de lazer do Terceiro Comando Puro (TCP) em uma operação realizada nesta quarta-feira (15), na comunidade da Serrinha, em Madureira, na Zona Norte. Três homens foram presos.
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Área de lazer do TCP estava em um imóvel protegido por uma porta de ferro - Reprodução
Área de lazer do TCP estava em um imóvel protegido por uma porta de ferro - Reprodução
Área de lazer do TCP estava em um imóvel protegido por uma porta de ferro - Reprodução
Agentes da Delegacia de Roubos e Furtos de Automóveis da Capital (DRFA-CAP) localizaram um imóvel com uma porta de metal. Ao arrombar, as equipes acharam um espaço com churrasqueira e piscina, além de um quarto climatizado com a bandeira de Israel. Ainda tinha pichações com a Estrela de David, símbolo que foi apropriado pelo traficante Álvaro Malaquias Santa Rosa, o Peixão, líder do TCP, para representar a facção.
A especializada atua na comunidade com objetivo de apurar informações sobre automóveis roubados, peças automotivas de origem ilícita e estruturas clandestinas utilizadas para o desmonte de veículos. A ação faz parte da segunda fase da Operação Torniquete, que busca combater os roubos, furtos e receptações de cargas e de veículos, delitos que financiam as atividades das facções, suas disputas territoriais e ainda garantem pagamentos a familiares de traficantes, estejam eles detidos ou em liberdade.
A operação desta quarta ocorre de forma integrada com a Polícia Militar, que realiza o controle tático do terreno e garante a estabilização das regiões. A PM informou que cerca de 200 policiais de unidades especializadas, com emprego de aeronaves e viaturas, foram empregados na ação.
Uma retroescavadeira e um caminhão basculante foram utilizados para demolir muros que dificultavam o acesso das forças de segurança.
Três homens foram presos e seis motocicletas apreendidas. Além disso, agentes acharam estruturas utilizadas como seteiras pelos criminosos.
O atual líder do tráfico na comunidade é Wallace de Brito Trindade, conhecido como Lacoste, de 39 anos. O criminoso tem ao menos quatro mandados de prisão, incluindo por homicídio qualificado.